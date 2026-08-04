Шалке 04 е на крачка от привличането на Ерик-Жуниор Дина Ебимбе

Шалке 04 е постигнал договорка за привличането на камерунския национал Ерик-Жуниор Дина Ебимбе от Айнтрахт Франкфурт, съобщават германските медии. Завърналият се в Бундеслигата клуб ще плати 1,3 милиона евро за полузащитника, който през миналия сезон игра под наем във френския Брест.

25-годишният халф, преминал през академията на Пари Сен Жермен, записа 27 мача и пет гола с екипа на Брест, оставяйки добри впечатления с представянето си в Лига 1.

Според информация на "Льо Паризиен“ Ебимбе трябва да пристигне в Гелзенкирхен още тази вечер, за да премине задължителните медицински прегледи. След това се очаква да подпише договор с Шалке до лятото на 2028 година, като в контракта ще бъде включена и опция за удължаването му с още един сезон.







