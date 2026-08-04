Антъни Тейлър поема съдийството в Турция след края на кариерата си

Бившият английски съдия Антъни Тейлър беше назначен за директор на елитното съдийство към Турската футболна федерация. 47-годишният арбитър ще отговаря за стратегическото развитие и повишаването на стандартите сред най-добрите рефери в страната.

"Изключително щастлив съм, че се присъединявам към Турската футболна федерация и очаквам с нетърпение предстоящото предизвикателство“, заяви Тейлър след назначението си.

Новата му роля идва само месец след като сложи край на впечатляващата си 20-годишна кариера като съдия. Последният му мач беше осминафиналът на Световното първенство между Испания и Португалия на 6 юли.

По време на кариерата си Тейлър ръководи 668 професионални срещи на клубно ниво, а също така беше сред избраните съдии за Евро 2020, както и за световните първенства през 2022 и 2026 година.

Назначението му идва в ключов момент за турския футбол, след като през последната година местната федерация започна мащабни реформи в съдийството след разследване, разкрило, че стотици футболни съдии са притежавали акаунти в букмейкърски платформи.







