Трабзонспор е на крачка от сензационен трансфер на Мохамед Салах

Трабзонспор може да осъществи един от най-шумните трансфери в историята на турския футбол, след като местни медии съобщиха, че клубът е постигнал принципно споразумение с египетската суперзвезда Мохамед Салах.

Според информацията двете страни са се разбрали за двугодишен договор, като остава да бъде одобрена последна клауза в контракта, преди сделката да бъде официализирана. Засега обаче нито Трабзонспор, нито представителите на футболиста са потвърдили информацията.

Появилите се публикации твърдят още, че Салах ще получава по 17 милиона евро на сезон, а в споразумението са заложени допълнителни бонуси, както и специални условия, свързани с имиджовите права и приходите от продажба на фланелки.

34-годишният египтянин е сред най-успешните футболисти на своето поколение, след като в кариерата си игра за Базел, Челси, Фиорентина, Рома и Ливърпул, печелейки Висшата лига, Шампионската лига, Купата на Англия и редица други отличия.

Към момента трансферът остава на ниво информация от турските медии, а всички погледи са насочени към очакваното официално становище на Трабзонспор.







