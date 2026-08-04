Аморим: Рафа има късмета да е в клуб като Милан

Наставникът на Милан Рубен Аморим изпрати категорично послание към Рафаел Леао в навечерието на първото му миланско дерби, настоявайки, че нападателят трябва да се чувства щастлив да представлява италианския клуб, на фона на продължаващите въпроси относно бъдещето му.

Преди предсезонната контрола срещу Интер в Пърт утре, Аморим беше попитан за Леао, чието напускане изглеждаше доста вероятно.

„Рафа има късмета да е в клуб като Милан, така че трябва да бъде щастлив. Чувствам, че е щастлив и мотивиран“, коментира наставникът на Милан, цитиран от tuttomercatoweb.com.

„Не знам какво ще се случи до края на трансферния прозорец, но чувствам, че съставът е наистина обединен. Не съм чувал или виждал никаква разлика в Леао в сравнение с другите момчета“, добави Рубен Аморим.