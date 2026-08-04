БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иззеха между 6 и 10 кг фентанил при акция в София, има...
Чете се за: 02:55 мин.
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10...
Чете се за: 01:00 мин.
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тер Щеген премина в Аякс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Новината беше потвърдена официално от двата клуба, с което приключиха и продължилите седмици спекулации около бъдещето на 34-годишния страж.

марк андре тер щеген трансфер жирона
Слушай новината

Германският национален вратар Марк-Андре тер Щеген ще продължи кариерата си в Аякс, след като Барселона го преотстъпи на нидерландския гранд за един сезон. Новината беше потвърдена официално от двата клуба, с което приключиха и продължилите седмици спекулации около бъдещето на 34-годишния страж.

Тер Щеген остава обвързан с Барселона с договор до лятото на 2028 година. В началото на миналия сезон той все още носеше капитанската лента на каталунците. От Аякс не разкриха дали споразумението между двата клуба включва опция за окончателното му привличане.

Спортният директор на амстердамци Жорди Кройф приветства трансфера, като подчерта, че привличането на вратар от подобен калибър ще повиши качеството и конкурентоспособността на отбора още от първия ден.

Тер Щеген пристигна в Барселона през 2014 година от Борусия Мьонхенгладбах и за повече от десетилетие записа 423 официални мача с екипа на каталунците. В този период той спечели Шампионската лига през 2015 година и завоюва седем титли на Испания.

Последните два сезона обаче бяха изпълнени с трудности. След тежка контузия на дясното коляно през 2024 година германецът отсъства близо осем месеца от терените. През миналия сезон той не записа участие в мач от Ла Лига за Барселона, а през януари беше преотстъпен на Жирона, където също игра ограничено заради здравословните си проблеми.

Контузиите се отразиха и на позицията му в националния отбор на Германия. Въпреки че след Евро 2024 наследи титулярното място под рамката на вратата, впоследствие го загуби и не попадна в състава на Бундестима за Световното първенство това лято.

#ПФК Барселона #ФК Аякс #Марк Андре Тер Стеген

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО ПО БНТ 3: Пети ден от европейското първенство по плувни спортове
1
НА ЖИВО ПО БНТ 3: Пети ден от европейското първенство по плувни...
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно (СНИМКИ)
2
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно...
15-годишно момиче без книжка блъсна пешеходец в Слънчев бряг
3
15-годишно момиче без книжка блъсна пешеходец в Слънчев бряг
Леден душ в жегата: Втори ден столичният ж.к. "Младост" е без топла вода
4
Леден душ в жегата: Втори ден столичният ж.к. "Младост" е...
Навършват се 64 години от смъртта на поп иконата Мерилин Монро
5
Навършват се 64 години от смъртта на поп иконата Мерилин Монро
НА ЖИВО: Левски - Кайрат 0:0, изненадваща промяна за българския шампион през второто полувреме
6
НА ЖИВО: Левски - Кайрат 0:0, изненадваща промяна за българския...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
4
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
6
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино

Още от: Европейски футбол

Натискът върху Джани Инфантино расте, вече се спрягат четирима кандидати за негов наследник
Натискът върху Джани Инфантино расте, вече се спрягат четирима кандидати за негов наследник
Мойсес Кайседо: Искам Енцо Фернандес да остане в Челси Мойсес Кайседо: Искам Енцо Фернандес да остане в Челси
Чете се за: 01:15 мин.
НА ЖИВО: Левски - Кайрат 0:0, изненадваща промяна за българския шампион през второто полувреме НА ЖИВО: Левски - Кайрат 0:0, изненадваща промяна за българския шампион през второто полувреме
Чете се за: 03:52 мин.
Трабзонспор е на крачка от сензационен трансфер на Мохамед Салах Трабзонспор е на крачка от сензационен трансфер на Мохамед Салах
Чете се за: 01:25 мин.
Антъни Тейлър поема съдийството в Турция след края на кариерата си Антъни Тейлър поема съдийството в Турция след края на кариерата си
Чете се за: 01:27 мин.
Сеп Блатер подкрепи Лизе Клавенес за президентския пост във ФИФА Сеп Блатер подкрепи Лизе Клавенес за президентския пост във ФИФА
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от „Граф Игнатиево“
Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
ОДМВР-Благоевград с незабавна реакция след възникнал конфликт между младежи ОДМВР-Благоевград с незабавна реакция след възникнал конфликт между младежи
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Ниското ниво на река Дунав: Няма риск за работата на АЕЦ "Козлодуй" Ниското ниво на река Дунав: Няма риск за работата на АЕЦ "Козлодуй"
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Удар срещу фентанила: Лабораторията е снабдявала цялата страна (ОБЗОР) Удар срещу фентанила: Лабораторията е снабдявала цялата страна (ОБЗОР)
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
С близо 7% се е увеличило производството на ток от началото на...
Чете се за: 02:20 мин.
Политика
Заради кризата в испанския анклав Сеута: Среща на вътрешните...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Депутати изслушаха майката на Ива Михайлова, която има забрана да...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Нахапаното дете от домашно куче в казанлъшкото село Кънчево може да...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ