Тер Щеген премина в Аякс

Германският национален вратар Марк-Андре тер Щеген ще продължи кариерата си в Аякс, след като Барселона го преотстъпи на нидерландския гранд за един сезон. Новината беше потвърдена официално от двата клуба, с което приключиха и продължилите седмици спекулации около бъдещето на 34-годишния страж.

Тер Щеген остава обвързан с Барселона с договор до лятото на 2028 година. В началото на миналия сезон той все още носеше капитанската лента на каталунците. От Аякс не разкриха дали споразумението между двата клуба включва опция за окончателното му привличане.

Спортният директор на амстердамци Жорди Кройф приветства трансфера, като подчерта, че привличането на вратар от подобен калибър ще повиши качеството и конкурентоспособността на отбора още от първия ден.

Тер Щеген пристигна в Барселона през 2014 година от Борусия Мьонхенгладбах и за повече от десетилетие записа 423 официални мача с екипа на каталунците. В този период той спечели Шампионската лига през 2015 година и завоюва седем титли на Испания.

Последните два сезона обаче бяха изпълнени с трудности. След тежка контузия на дясното коляно през 2024 година германецът отсъства близо осем месеца от терените. През миналия сезон той не записа участие в мач от Ла Лига за Барселона, а през януари беше преотстъпен на Жирона, където също игра ограничено заради здравословните си проблеми.

Контузиите се отразиха и на позицията му в националния отбор на Германия. Въпреки че след Евро 2024 наследи титулярното място под рамката на вратата, впоследствие го загуби и не попадна в състава на Бундестима за Световното първенство това лято.