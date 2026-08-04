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Българин подължава в Специя

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Спорт
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Българинът ще играе под наем за италианците.

Българин подължава в Специя
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Изпадналият в Серия С отбор на Специя обяви привличането под наем на българското крило Мерт Дурмуш от Пиза с опция за закупуване, обявиха от новия отбор на футболиста.

Роденият през 2005-а година Дурмуш израства в България основно в школата на Литекс (Ловеч), а през сезон 2023-24 пристига в Италия и се показва като играч на Санкаталдезе в Серия D, където отбелязва пет гола и прави една асистенция в 22 мача. Отличните му представяния в Сицилия го отвеждат до Серия C, където завършва сезон 2024-25 със Сестри Леванте, отбелязвайки четири гола и три асистенции в двадесет и девет мача, убеждавайки Пиза да го придобие. През миналата година тимът на Пиза го закупи и той дори изкара подготовка с първия тим, воден от Филипо Индзаги.

Играещ с левия крак, той може да бъде и по двете крила, а също така и запд нападателя. След като през миналия сезон, раздели игровото си време между Тернана и Вис Пезаро, и сега е готов да вложи уменията си в работата на „орлите“ от Специя, които ще се опитат веднага да се върнат във второто ниво на италианския футбол. За двата клуба миналата година той записа общо 26 мача, в които вкара един гор и подаде за още два.

#Мерт Дуршуш #ФК Специя

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