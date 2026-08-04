Фулъм привлече двама футболисти от Реал Мадрид

Фулъм официално привлече двама играчи от Реал Мадрид, обявиха от английския клуб. Новите попълнения на лондончани са полузащитникът Сесар Паласиос и нападателят Гонсало Гарсия, които подписаха договори за срок от пет години.

Трансферите са реализирани по желание на новия мениджър Алваро Арбелоа, който до назначаването си във Фулъм работеше в системата на Реал Мадрид. Испанецът водеше представителния тим през втората половина на миналия сезон, а преди това беше част и от треньорския щаб в академията на клуба.

22-годишният Гонсало Гарсия пристига в Англия след 51 мача и 13 гола с екипа на Реал. В кариерата си той вече има спечелени титлата на Испания и трофея в Шампионската лига през 2024 година. Според британските медии Фулъм е платил около 34 милиона паунда за правата му.

Другото ново попълнение е 21-годишният Сесар Паласиос, който има седем участия за първия състав на „кралския клуб“. За халфа лондончани са инвестирали приблизително 8,5 милиона паунда.

Фулъм ще стартира новия сезон във Висшата лига с домакински двубой срещу Челси на 24 август.