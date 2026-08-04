БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бернардо Силва: Беше невъзможно да откажа предложението от Реал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Да играеш на „Сантяго Бернабеу“ е нещо специално, заяви португалецът, който е сред новите попълнения на испанците.

бернардо силва беше невъзможно откажа предложението реал
Слушай новината

Халфът на Реал Мадрид Бернардо Силва призна, че не се е поколебал нито за секунда, когато е получил предложението да премине на „Сантяго Бернабеу“.

Играл съм срещу Реал Мадрид много пъти и всеки път усещах величието на този клуб. Да играеш на „Сантяго Бернабеу“ е нещо специално- този стадион е наистина впечатляващ. Когато получих предложението от Реал Мадрид, беше невъзможно да откажа. Не се поколебах нито за секунда. Близостта до семейството, близостта до Португалия и споделянето на подобна култура също изиграха роля. Но възможността да играя за най-великия клуб в историята на футбола, както се вижда от трофеите му, е истинска привилегия. Много съм щастлив“, цитира пресслужбата на клуба думите на Силва.

Националът на Португалия е доволен, че тренира под ръководството на своя сънародник Жозе Моуриньо.

Моуриньо и аз бяхме съперници няколко пъти, а сега сме на една и съща страна. Много съм щастлив, защото той е треньор, който означава толкова много за португалския футбол. Още от детството си често сме се възхищавали на отборите, които е ръководил, и той винаги е издигал Португалия на най-високо ниво. Много съм развълнуван да започна да работя с него и да се уча от него“, добави Силва.

На 17 юни Реал Мадрид обяви привличането на Бернардо Силва, който напусна Манчестър Сити със свободен трансфер.

В началото на лятото медиите съобщиха за интерес към 31-годишния португалец от Барселона и Атлетико Мадрид.

#Бернардо Силва #ФК Реал Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
1
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
4
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
5
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
Жълт код за опасно високи температури днес и утре
6
Жълт код за опасно високи температури днес и утре

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
4
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
6
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...

Още от: Европейски футбол

Кой е Матиас Яйсле
Кой е Матиас Яйсле
Българин подължава в Специя Българин подължава в Специя
Чете се за: 01:45 мин.
ПСЖ плаща 40 милиона евро за японец ПСЖ плаща 40 милиона евро за японец
Чете се за: 00:57 мин.
Казахстанско препятствие за Левски на европейска сцена Казахстанско препятствие за Левски на европейска сцена
Чете се за: 02:40 мин.
Селтик започна защитата на титлата с труден успех над Дънди Селтик започна защитата на титлата с труден успех над Дънди
Чете се за: 02:35 мин.
Бернардо Силва: Когато Реал Мадрид те поиска, няма как да кажеш "не“ Бернардо Силва: Когато Реал Мадрид те поиска, няма как да кажеш "не“
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След пожара в Стрелци: Дежурни екипи останаха на място през нощта След пожара в Стрелци: Дежурни екипи останаха на място през нощта
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Вътрешните министри на ЕС се събират извънредно заради кризата в Сеута
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Тръмп с ново предупреждение: Иран ще бъде "обезглавен",...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Представителят за Газа на Съвета за мир Николай Младенов се е...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ