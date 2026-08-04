Бернардо Силва: Беше невъзможно да откажа предложението от Реал

Халфът на Реал Мадрид Бернардо Силва призна, че не се е поколебал нито за секунда, когато е получил предложението да премине на „Сантяго Бернабеу“.

„Играл съм срещу Реал Мадрид много пъти и всеки път усещах величието на този клуб. Да играеш на „Сантяго Бернабеу“ е нещо специално- този стадион е наистина впечатляващ. Когато получих предложението от Реал Мадрид, беше невъзможно да откажа. Не се поколебах нито за секунда. Близостта до семейството, близостта до Португалия и споделянето на подобна култура също изиграха роля. Но възможността да играя за най-великия клуб в историята на футбола, както се вижда от трофеите му, е истинска привилегия. Много съм щастлив“, цитира пресслужбата на клуба думите на Силва.

Националът на Португалия е доволен, че тренира под ръководството на своя сънародник Жозе Моуриньо.

„Моуриньо и аз бяхме съперници няколко пъти, а сега сме на една и съща страна. Много съм щастлив, защото той е треньор, който означава толкова много за португалския футбол. Още от детството си често сме се възхищавали на отборите, които е ръководил, и той винаги е издигал Португалия на най-високо ниво. Много съм развълнуван да започна да работя с него и да се уча от него“, добави Силва.

На 17 юни Реал Мадрид обяви привличането на Бернардо Силва, който напусна Манчестър Сити със свободен трансфер.

В началото на лятото медиите съобщиха за интерес към 31-годишния португалец от Барселона и Атлетико Мадрид.