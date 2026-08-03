Бернардо Силва: Когато Реал Мадрид те поиска, няма как да кажеш "не“

Бернардо Силва официално започна новата глава в кариерата си като футболист на Реал Мадрид. Португалският халф, който пристигна на "Сантиаго Бернабеу“ като свободен агент след престоя си в Манчестър Сити, премина успешно медицинските прегледи и проведе първите си две тренировки под ръководството на Жозе Моуриньо.

След заниманията Силва не скри вълнението си от трансфера и призна, че не се е поколебал нито за миг, когато е получил предложението на испанския гранд.

"Много съм щастлив, че съм тук. За Реал Мадрид не е нужно да се говори много – историята на клуба говори сама за себе си. Когато се появи възможността да подпиша, беше невъзможно да кажа „не“. Не се замислих нито за секунда“, заяви португалецът.

Полузащитникът подчерта, че е готов да помогне на отбора с качествата си и да се адаптира към всяка роля, която му бъде поверена.

"Аз съм футболист, който работи за отбора и се опитва да прави съотборниците си по-добри. Мога да играя на различни позиции и ще бъда готов да помогна там, където Реал Мадрид има нужда от мен“, каза още той.

Бернардо Силва отдели специално внимание и на новия си наставник Жозе Моуриньо, когото определи като една от най-значимите личности в историята на португалския футбол.

"Винаги съм се възхищавал на отборите на Моуриньо. Като дете следях работата му и съм щастлив, че сега ще имам възможност да се уча от него“, допълни халфът.

Португалецът разкри още, че сред големите му футболни идоли са Зинедин Зидан, Руи Коща и Лука Модрич, като определи френската легенда за един от петимата най-велики футболисти в историята на играта.