Милано се прости с Франко Барези, хиляди изпратиха легендата

Хиляди италианци отдадоха последна почит на една от най-големите легенди на световния футбол – Франко Барези, който почина на 66-годишна възраст след тежко заболяване, съобщават медиите в Италия.

В знак на уважение към емблематичния капитан на Милан и националния отбор на Италия, в Милано беше обявен ден на траур, а знамената в града бяха спуснати наполовина.

Поклонението се състоя в базиликата „Сант'Амброджо“, където хиляди привърженици изпратиха своя идол с възгласите: „Има само един капитан!“

Сред присъстващите бяха някои от най-големите имена в историята на футбола. Последно сбогом на Барези отдадоха Паоло Малдини, Марко ван Бастен и Роберто Баджо, а Деян Савичевич и Даниеле Масаро показаха пред събралите се капитанската лента с името на легендарния защитник и неговия емблематичен №6.

На церемонията присъстваха още делегации на Реал Мадрид, водена от почетния президент Пири, както и представители на Барселона и големия градски съперник Интер. Сред официалните гости беше и кметът на Милано Бепе Сала.

Почит към Барези отдадоха още Филипо Гали, Алберико Евани, Марко Симоне, Анджело Коломбо, Деметрио Албертини, Роберто Донадони, Себастиано Роси, Пиетропаоло Вирдис, Невио Скала, Кларънс Зеедорф и Алесандро Костакурта.

Първият състав на Милан не успя да присъства, тъй като се намира на предсезонно турне в австралийския град Пърт. Въпреки това клубът беше представен от контузените Кристиан Пулишич и Сантяго Хименес, както и от собственика Гери Кардинале и президента Паоло Скарони.