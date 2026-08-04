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Барселона ще търси изходящ трансфер на Барджи след силното му включване срещу Бирмингам

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Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Шведското крило впечатли с активната си игра в контролата, но засилената конкуренция в атаката прави раздялата с каталунците все по-вероятна

Барселона ще търси изходящ трансфер на Барджи след силното му включване срещу Бирмингам
Снимка: БГНЕС
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Рууни Барджи използва по най-добрия начин минутите, които получи в контролата на Барселона срещу Бирмингам, за да демонстрира качествата си пред потенциални кандидати за подписа му. Шведското крило бе сред най-активните футболисти на каталунците през второто полувреме, но въпреки доброто си представяне бъдещето му на "Камп Ноу“ изглежда все по-несигурно.

Барджи се включи силно в офанзивните действия на тима на Ханзи Флик, отправи два точни удара към вратата, завърши срещата с 87 процента точност на подаванията, спечели два индивидуални двубоя, отне три топки и създаде сериозни проблеми на защитата на английския съперник. Единственият му пропуск бе изпусната дузпа при изпълнението на наказателните удари след края на двубоя.

Според испанското издание AS спортният директор Деко вече работи по намирането на решение за бъдещето на 20-годишния футболист. В Барселона продължават да вярват в неговия потенциал, но засилената конкуренция по крилата, особено след привличането на Карим Адейеми, значително намалява шансовете му за игрово време през новия сезон.

Поради тази причина каталунският клуб предпочита Барджи да продължи развитието си другаде, като най-желаният вариант е трансфер с клауза за обратно откупуване, процент от бъдеща продажба или отдаване под наем. Интерес към шведския талант не липсва, а представянето му срещу Бирмингам само е увеличило вниманието към него.



#Рууни Барджи #ПФК Барселона

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