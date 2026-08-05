Астън Вила без Йохан Манзамби за Суперкупата на Европа срещу ПСЖ

Астън Вила няма да може да разчита на едно от най-новите си и обещаващи попълнения – Йохан Манзамби, за двубоя за Суперкупата на Европа срещу Пари Сен Жермен. Това съобщава The Athletic, като уточнява, че швейцарският национал все още не е възстановен от травма в коляното.

Контузията бе получена непосредствено преди осминафиналите на световното първенство, а към момента 22-годишният футболист продължава рехабилитацията си в Испания под наблюдението на специалиста Журдан Мендигуча.

Манзамби пристигна в Бирмингам това лято от германския Фрайбург срещу 60 милиона евро, след като впечатли с представянето си на Мондиал 2026. По време на турнира швейцарецът реализира три гола и направи две асистенции, превръщайки се в едно от големите открития на световното първенство.

Все още няма яснота кога атакуващият футболист ще се завърне на терена, но е сигурно, че освен финала за Суперкупата на Европа на 12 август в Залцбург срещу носителя на Шампионската лига Пари Сен Жермен, той ще пропусне и старта на новия сезон във Висшата лига.

Астън Вила открива кампанията в английския елит с гостуване на Брайтън на 23 август, като мениджърът на тима ще трябва да се справя без едно от най-скъпите си летни попълнения поне в първите седмици на сезона.