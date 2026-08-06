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Аржентинската футболна асоциация обяви 15 юли за Ден на националните отбори

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Спорт
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Датата ще се отбелязва в чест на историческия обрат срещу Англия на полуфинала на световното първенство, въпреки че ФИФА продължава дисциплинарните производства срещу АФА и част от националите

аржентинската футболна асоциация обяви юли ден националните отбори
Снимка: AP Photo
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Аржентинската футболна асоциация (АФА) официално обяви 15 юли за „Ден на националните отбори“ в чест на драматичната победа с 2:1 над Англия на полуфиналите на Световното първенство.

Решението беше взето по време на заседание на Изпълнителния комитет на федерацията, а от АФА обясниха, че датата символизира един от най-паметните моменти в историята на аржентинския футбол.

"Датата беше избрана, за да отбележи историческата победа на Аржентина над Англия в полуфинала на Световното първенство. Тимът на Лионел Скалони изоставаше в резултата, но с головете на Енцо Фернандес и Лаутаро Мартинес осъществи обрат, който предизвика огромна радост в цялата страна“, се казва в официалното съобщение на федерацията.

От АФА подчертаха, че празникът няма да бъде посветен единствено на представителния тим. Признанието ще обхване всички национални селекции на страната – мъжки, женски, юношески, футзал и плажен футбол, които ежедневно се подготвят в тренировъчната база "Лионел Андрес Меси“.

Новината идва на фона на продължаващите дисциплинарни процедури, които ФИФА води срещу Аржентинската футболна асоциация. Световната централа разследва показването на транспарант след полуфинала срещу Англия, с който играчите са заявили, че Фолклендските острови принадлежат на Аржентина.

Освен това защитниците Леандро Паредес и Науел Молина, както и помощник-треньорът Роберто Аяла, са обект на отделно разследване заради участието си в сбиването след загубата с 0:1 от Испания във финала на Световното първенство.

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#Аржентинска футболна асоциация #Национален отбор на Аржентина по футбол

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