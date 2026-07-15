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Световно първенство: Англия - Аржентина (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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23:09, 15.07.2026
Спорт
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Снимка: БТА
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Снимки: БТА
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