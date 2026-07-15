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Англия - Аржентина: футбол, история и вражда без край

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Спорт
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Този сблъсък е много повече от футболен мач.

Аржентина - Египет
Снимка: БТА
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Сблъсъкът между Аржентина и Англия повече от футболен мач. В пределите му съществува напрегнат геополитически контекст, като историческият спор за Фолкландски острови от столетия. Той ескалира във войната през 82-ра, когато аржентинската хунта нахлува на тяхна територия.

Великобритания връща контрола за 74 дни, но там загиват стотици военни от двете страни и трима цивилни. В съзнанието на аржентинците, загубата на множество животи е повод за реваншизъм по всяко време, когато се изправят срещу Англия.

Само четири години след войната, Аржентина печели най-скандалния мач в историята на футбола. На „Ацтека“ в Мексико Сити, Диего Марадона вкарва два легендарни гола. Единият – Божията ръка, а другият – произведение на изкуството и наречен Гола на века. Марадона влиза в ролята на ангел и дявол едновременно, и то точно срещу Англия. Попадението за британците вкарва Гари Линекер, но все пак Аржентина печели и след това стига и до световната титла.

След тази среща се играят още две такива на световни първенства. През 1998 Аржентина елиминира съперника с дузпи, а през 2002 в груповата фаза Англия печели с гол на Дейвид Бекъм.

За днешния мач в Атланта, „гаучосите“ ще могат да разчитат най-добрите си играчи, като всички поледи отново са насочени към Лионел Меси. Той вече вкара 8 попадения в турнира, а е и голмайстор №1 на Мондиали с 21.

Англия има някои кадрови главоболия, като защитника Джарел Куанса все още е наказан, а състоянието на упорния полузащитник Деклан Райс неясно, но би трябвало да е титуляр.
Полицията в Атланта също ще има много работа днес, тъй като се смята, че феновете на двата отбора могат да влязат и в сблъсък във всяка точка на града.

Подробности вижте във видеото!

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