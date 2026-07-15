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Стефан Белчев: Това не е готиният бюджет, готиният бюджет ще го видите следващата година

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Председателят на парламентарната икономическа комисия и представител на „Прогресивна България“ Стефан Белчев призна, че приетият на първо четене бюджет за 2026 г. не отразява изцяло визията на управляващото мнозинство и обеща, че съществените промени ще дойдат с бюджета за 2027 г.

„Това, което мога да кажа за бюджета е, че то е всичко друго, само не е и готин бюджет. Не е готин“, заяви Белчев в "Още от деня".

По думите му кабинетът е предпочел да разплати наследени ангажименти, вместо да отложи разходите за следващите години.

„Ако искахме да бъдем и ние готини, просто щяхме да прехвърлим тези разходи, които така или иначе ние осветихме и плащаме в момента, за да може следващата година... да започнем до някаква чиста основа“, каза той.

Белчев подчерта, че управляващите вече работят по следващия бюджет.

„Чакаме да се приеме този бюджет за 2026 година и веднага след това започва сериозната работа по бюджет 27. Той вече ще е бюджет наистина на Прогресивна България и ние в него нямаме никакво право и основание да подвеждаме хората, които са ни избрали.“

Според него промени в основните данъци не се предвиждат, но темата за актуализиране на данъчните оценки остава на дневен ред.

„Не сме се отказали от тази идея. Само за последните 5 - 10 години имотите поскъпнаха 5 пъти, а данъчните оценки си стоят на нивата от 2007 година.“

По отношение на публичните финанси Белчев призна, че критиките към бюджета не са без основание.

„Мисля, че не грешат. Никой не оспорва факта, че... Това не е готиния бюджет. Но така или иначе, в средносрочна рамка, 2027 година дефицита намалява, 2028 година ние смятаме да влезе в 3% по Маастрихските критерии.“

На въпрос кога страната ще достигне критерия за бюджетен дефицит от 3%, той уточни:

„Планирано е за 28-ма година да сме на 3% дефицит. Като пак казвам, че това не бива да е нещо, което да не успокоява. Истински балансираният бюджет е без дефицит.“

Белчев заяви още, че Министерството на икономиката подготвя Закон за публично-частните партньорства, както и мерки за намаляване на административната тежест и стимулиране на зелените технологии.

По темата за инвестициите той коментира и случая с германския концерн „Райнметал“, като подчерта, че към момента няма окончателен договор.

„На практика, ние нямахме договор с Райнметал. Имахме някакво предварително споразумение, някакви преведени 42 милиона, които, ако мога така да направя една алюзия, ние купихме един скъп двигател, но шасито и всичко от колата го нямаме.“

По отношение на договора с турската компания „Боташ“ Белчев заяви, че той временно се замразява.

„Факт е, че ние замръзяваме този договор и по него няма да се плащат никакви такси.“

Според него това ще има положителен ефект върху публичните разходи.

„Най-малкото положително, тъй като тези суми за резервиране на самия трафик в момента няма да ги плащаме. Те не се и начисляват.“

#Прогресивна България #Стефан Белчев

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