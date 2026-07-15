Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене

Със 143 гласа "за" депутатите приеха на първо четене закона за бюджета на държавата за тази година. Той получи подкрепата на управляващите и ДПС. Нивото на приходите и разходите заложени в него са рекордни.

Недостигът на средства в бюджета е в размер на 7,2 млрд. евро и се предвижда годината да завърши със свръхдежицит, който обаче може да падне под 5,7% от БВП.

Прогнозите в план-сметката за тази година са направени при очакван растеж на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%.

В бюджета е заложено общият размер на дълга да достигне близо 38 млрд. евро като само новият дълг ще бъде над 10 млрд. до края на годината.

От 1 август се увеличават цените на винетките с 30%, вдига се акцизът върху тютюневите изделия. Предвидени са мерки за повишаване на данъчната събираемост, от където се очаква да дойдат в бюджета още 200 млн. евро.

Четири часа отне на депутатите да гласуват държавния бюджет на първо четене. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи и високия дефицит. В отговор както финансовият министър, така и депутатите от управляващата партия обясниха, че най-вероятно инвестиционната програма няма да се изпълни и дефицитът се очаква да бъде по-нисък. Иначе по план страната ни трябва да постигне 3% дефицит до 2028 г.

Повечето партии, с изключение на управляващите, дадоха заявка, че ще предложат промени в план-сметката между двете четения. По време на изказванията стана ясно, че управляващите имат съмнение, че ще бъде изпълнена цялата капиталова програма заложена в бюджета, което ще намали дефицита под заложения 5,7% . Според средносрочната бюджетна прогноза той трябвя да влезе в изискванията на Закона за публичните финанси до две години. Междувременно обаче дългът ще расте като през 2028 г. се очаква да надхвърли 50 млрд. евро.

Да подкрепят проектобюджета в залата дойдоха премиерът Румен Радев и министрите.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Бюджетите от 2024 г. насам са страдали от свръхдефицит и вие, които ни критикувате днес, сте наясно с това заради натиска, който се е упражнявал върху разходната част на предишните бюджети по линия на недостиг на ресурс."

В този бюджет въпреки всички обвинения за липса на размах, всъщност има амбиция и смелост.

Финансовият министър увери, че социалните плащания са защитени. Предвидено е нивото на държавния резерв да бъде гарантирано до размера на Сребърнения фонд.

От опозицията отбелязаха, че реформи и оптимизации в бюджета няма.

Красимир Вълчев, ГЕРБ-СДС: "Да приемем, че сте заложници на ситуацията, да приемем, че влакът се движи по инерция в коловоза на бюджетната политика от последните години, обаче вие рано или късно трябва да бъдете честни. Смятаме, че добрата бюджетна политика е тази, която увеличава фискалното пространство на разходите за развитие, за съжаление това което виждаме, като че вие ще пестите именно от разходи за равитие."

Мартин Димитров, "Демократична България": "Къде са мащабните оптимизации на разходите, къде са скандалните обществени поръчки, къде е затварянето на кранчетата. Болниците да правят открити търгове когато харчат нашите средства, колко години трябва да минат, за да се случи хора."

Асен Василев, "Продължаваме Промяната": "Въпросът е дали искате да се погрижите за българските граждани с един минимален социален пакет, който ще струва 300 - 400 милиона и ще им помогне да минат през кризата по лесно, същото и за българските фирми или искате 4 млрд. да останат за непрозрачно харчене с ПМС-а."

Тодор Джиков, "Прогресивна България": "Това не е същинското начало, а това е закономерният финал на неразумното управление на публичните финанси през последните пет години, именно от сглобката. Днес с този бюджет българският народ ще трябва да изпие горчивата чаша до дъно." Димо Дренчев, "Възраждане": "Много заявки давате за бюджет 2027, дано да ги изпълните, защото България има нужда това нещо да се промени. Иначе аз ще се присъединя към мнението на фискалния съвет, че заложения дефицит освен че е незаконен, той всъщност е нереалистичен."

От ДПС също критикуваха бюджета, но в крайна сметка го подкрепиха.

Атидже Вели, ДПС: "В частта недостатъци и недомислици няма да кажа нищо ново, но само ще отбележа че законопроектът не спазва законодателството за публичните финанси и определя твърде висок неясно как изчислен дефицит. Нереалистично е капиталовите разходи да са в размер на 10 млрд. евро без да включват политики и реформи."

Финансовият министър обясни, че в бюджета са заложени максималните инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, но те може да не се изпълнят.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Проектът за бюджет за 2026 година, който днес обсъждаме на първо четене, вече се изпълнява. Неговата посока вече е зададена, наша е задачата да извадим наяве всичко скрито и да сложим край на безрасъдните финансови решения."

Депутатите разполагат с пет дни, за да предложат поправки между двете четения на закона за държавния бюджет.