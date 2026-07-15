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Пускат Стоян Мавродиев под гаранция от 50 000 евро

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стоян мавродиев обвинен длъжностно присвояване задържан часа
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Софийска градска прокуратура определи мярка за неотклонение „гаранция“ в пари в размер на 50 000 евро на Стоян Мавродиев, бивш председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР).

При определяне на мярката са отчетени събраните по досъдебното производство доказателства, обосноваващи налично предположение за съпричастност към вмененото деяние, липсата на опасност от извършване на престъпление, намаленият интензитет на опасността от укриване, изминалият период от време след осъществяване на деянието, здравословното състояние на обвиняемия, както и останалите относими към преценката обстоятелства.

Действията по наказателното производство продължават под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.

#Гаранция 50 000 евро #Стоян Мавродиев

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