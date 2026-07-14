Сърбия ни предаде Стоян Мавродиев.

Бившият шеф на "Българската банка за развитие" (ББР) беше доведен на ГКПП "Калотина", където самоличността му ще бъде установена, включително и чрез пръстови отпечатъци.

От граничния пункт той ще бъде отведен за преглед в болница, след което ще бъде конвоиран до Националната следствена служба (НСлС), за да му бъде предявено обвинение за отпускането на необезпечен кредит от ББР.

БНТ припомня, че Стоян Мавродиев беше задържан в Белград при кацането му с полет от Дубай в началото на юни.

Предаването му на българските власти ще се случи на граничен пункт Калотина. След това по всяка вероятност Мавродиев ще бъде отведен в Националната следствена служба, за да му бъде повдигнато обвинението лично.

Ако бъде задържан под стража с прокурорско постановление, до 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който да реши каква мярка за неотклонение да му наложи. Мавродиев е разследван за отпускането на необезпечен кредит от близо 150 млн. лева на фирма, свързана с Румен Гайтански.

По това дело обвиняеми са още самият Гайтански и управителят на дружеството, получило кредита. При разследването стана ясно, че 30 млн. лева от кредита са преведи на друга фирма, която пък е изплатила дълг на ТЕЦ Варна, който по това време е собственост на Ахмед Доган.