Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия 2027“ е национална кауза, която ще рекламира България пред целия свят

Подготовката за „Евровизия 2027“ не е просто организация на едно телевизионно шоу, а национален проект, който ще представи България пред аудиториите на десетки държави, ще привлече туристи, инвеститори и международно внимание, ефектът от което ще се измерва месеци и години след конкурса. Това заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова в „Денят започва“.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Целта и стремежът на БНТ е не просто да направи събитие в един град, а да направи национално събитие, както домакинството ни на „Евровизия“ е национална кауза. Която ще представи България пред света по възможно най-добрия начин. Защото имайте предвид, че десетки държави излъчват песенния конкурс. Това е огромна възможност за нашата страна да покаже включително и своята национална идентичност.“

Вчера стана ясно, че Бургас и София продължават надпреварата за град домакин на „Евровизия 2027“. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив. Това е заключението на първия етап от процедурата по избор.

Милотинова поясни, че изборът на град е само началото на дълъг процес, който ще продължи месеци и ще изисква ежедневна работа между БНТ, Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и бъдещия град-домакин.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Очакваме от града домакин тясно партньорство с БНТ, очакваме да извърви пътя с нас от спечелването на състезанието между градовете до самия финал на конкурса „Евровизия“. Това е един много дълъг път, почти 10 месеца ежедневна работа. Трябва да бъдат подготвени градовете, че не става въпрос за работа от време на време и работа по време на полуфиналите и финала, не става въпрос само за последните два месеца, където всъщност е струпването на многото събития, а за работа от оповестяването на града победител до самия финали след него.“

Милотинова подчерта, че подготовката не се свежда единствено до двата полуфинала и големия финал.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Трябва да бъдат подготвени градовете, че не става въпрос за работа от време на време и работа по време на полуфиналите и финала. След подготовката конкурсът включва девет шоу-програми накрая, включително шест генерални репетиции, за които се продават билети, и три телевизионни предавания в десетки страни по света.“

Генералният директор на БНТ обясни, че процедурата за избор на град домакин се провежда по критериите на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), като оценяването се извършва съвместно от български и международни експерти, последните - работили по подготовката на Евровизия през последните 15 години.

„Ние вървим по критериите, заложени от EBU - организацията, която прави конкурса вече 70 години. Комисията, която оценява предложенията, е съставена от български експерти и експерти от EBU, включително чуждестранни експерти, които имат огромен опит в подготовката на тези конкурси.“

Тя поздрави Бургас и София за класирането им в следващия етап, както и Варна и Пловдив за подготвените кандидатури. До 31 юли трябва оценителната комисия да е приключи своята работа и след това ще бъде обявен градът победител, поясни Милотинова.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Поздравления и за останалите два града - Пловдив и Варна, които не продължават, но дадоха много добри предложения. Мотивировката, която показаха за участие и домакинство на конкурса, ни накараха да мислим как да ги включим в допълнителните събития около „Евровизия“.

Според Милена Милотинова ползите няма да бъдат само за града домакин, а за цялата страна.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Добавената стойност е огромна. Конкурсът предполага огромно струпване на хора. Значението за икономиката е голямо – за туризма, за хотелската база, за логистиката. България съсредоточава вниманието на целия свят върху себе си. Това е едно от най-големите събития през следващата година.“

Тя подчерта отново, че държавата е реагирала незабавно след победата на България. Осигурен е и специален бюджет, създаден е и координационен център с участието на редица министерства.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Националната власт реагира светкавично и още в първите дни след като България спечели „Евровизия“, тя заяви подкрепа за телевизията домакин - Българската национална телевизия. Също така отдели специален бюджет за провеждането на Евровизия и всъщност създаде координационен център с много министерства, които участват в него, които да подпомогнат сигурността, логистиката, инфраструктурните дейности и т.н.“

Милотинова представи и впечатляващи данни за мащабите на конкурса. По думите ѝ финалът на 70-ото издание е отчел над 40% телевизионен зрителски дял, а при младата аудитория между 15 и 24 години делът достига близо 55%. „Евровизия“ в TikTok надхвърля 4 милиона последователи, регистрира над 870 милиона гледания на съдържанието, а в Instagram генерира над 1 милиард гледания за първи път.

В края на разговора Милотинова припомни и значението на българската победа:

„Както отчете директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн по време на Генералната асамблея на EBU в Прага наскоро, България, спечелвайки „Евровизия“ във Виена в 2026 г., го направи с най-голямата възможна разлика и в зрителския, и във вота на журито за 70-годишната история на „Евровизия“.

Освен подготовката за „Евровизия“ генералният директор отчете и рекордни резултати на обществената телевизия по време на Световното първенство по футбол. По думите ѝ над 5 милиона зрители са достигнати чрез телевизионното излъчване, което представлява 82% от потенциалната телевизионна аудитория в България.

Ръст отбелязват и дигиталните платформи на БНТ – сайтът bnt.bg е привлякъл близо 2 милиона нови потребители и почти 5 милиона сесии, което е увеличение с впечатляващите 95% спрямо предходния период, а bntnews.bg е достигнал 1 милион нови потребители и над 27 милиона потребителски взаимодействия.

Значителен ръст бележат и социалните мрежи на обществената телевизия – официалната Facebook страница реализира 8,44 милиона преглеждания и достига до над 1,8 милиона потребители, а Instagram профилът отчита 7,75 милиона преглеждания и близо 245 000 взаимодействия със съдържанието.

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