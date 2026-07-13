БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бургас и София продължават надпреварата за град-домакин...
Чете се за: 02:37 мин.
Отложиха за септември делото за катастрофата, при която...
Чете се за: 02:52 мин.
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци...
Чете се за: 01:15 мин.
Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-вия пакет отпадат...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бургас и София продължават надпреварата за град-домакин на "Евровизия 2027"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази
бургас софия продължават надпреварата град домакин евровизия 2027
Слушай новината

След приключване на първия етап от процедурата по избор на град домакин (Host City Selection Process) Бургас и София са двата града, които продължават в заключителната фаза на оценка. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив.

Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и продукционните стандарти на конкурса.

В официално писмо генералният директор на БНТ Милена Милотинова изрази благодарност към екипите на общините за професионализма, ангажираността и сериозната подготовка на кандидатурите на градовете за домакинство на Конкурса за песен „Евровизия 2027“.

„Бихме искали да подчертаем, че това решение е резултат единствено от оценката по предварително определените технически и инфраструктурни критерии, приложени еднакво към всички кандидати. То не поставя под съмнение безспорните качества на отпадналите градове и техните утвърдени традиции в областта на музиката, културата и международните фестивални прояви, което отваря възможности за тяхно участие в съпътстваща програма“, казва в официалното писмо до кметовете Милена Милотинова.

Към градовете, които преустановяват участието си в конкурса, се обърна и директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн: „Благодаря на Пловдив и Варна за тяхната отдаденост към Конкурса за песен на „Евровизия“ и за амбицията им да бъдат домакин на събитие, което обединява милиони хора по света чрез силата на музиката. Силната конкуренция между градовете е красноречиво доказателство за значителните икономически и социални ползи, които носи домакинството на конкурса. И двете кандидатури показаха колко широка е подкрепата за провеждането на следващото издание на конкурса в България. Надяваме се, че и двата града ще бъдат активна част от националните прояви, свързани с „Евровизия 2027“, през месец май следващата година.“

Работата на международната работна група по оценка на кандидатурите продължава.

#домакинството на "Евровизия" #"Евровизия 2027" #Бургас #София #Варна #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ „Тракия“ се заплита
2
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ...
България запази първото си място на еврошампионата за юноши до 18 г. с успех над Белгия
3
България запази първото си място на еврошампионата за юноши до 18...
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия" край Карнобат
4
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил...
След катастрофата на АМ "Тракия" край Карнобат: Какви са причините за зачестилите инциденти с тирове?
5
След катастрофата на АМ "Тракия" край Карнобат: Какви са...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
4
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
5
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1...

Още от: Общество

Продължава протестът на студенти от НАТФИЗ
Продължава протестът на студенти от НАТФИЗ
Агенцията по храните спря над 230 тона храни и фуражи от трети държави през юни Агенцията по храните спря над 230 тона храни и фуражи от трети държави през юни
Чете се за: 01:55 мин.
Мигащи стопове при аварийно спиране стават задължителни за новите автомобили в ЕС Мигащи стопове при аварийно спиране стават задължителни за новите автомобили в ЕС
Чете се за: 04:12 мин.
Последно сбогом с втория български космонавт Александър Александров (СНИМКИ) Последно сбогом с втория български космонавт Александър Александров (СНИМКИ)
Чете се за: 02:12 мин.
Пет медала за България от Международната олимпиада по физика в Колумб Пет медала за България от Международната олимпиада по физика в Колумб
Чете се за: 01:27 мин.
Поклонението пред сина на Весела Лечева ще бъде утре в столичния храм "Света София" Поклонението пред сина на Весела Лечева ще бъде утре в столичния храм "Света София"
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Бургас и София продължават надпреварата за град-домакин на "Евровизия 2027"
Бургас и София продължават надпреварата за град-домакин на...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Трима остават в болница след катастрофата край Дупница, разследването поема следовател Трима остават в болница след катастрофата край Дупница, разследването поема следовател
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че са видели пастрока ѝ Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че са видели пастрока ѝ
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
ЕС санкционира Русия заради кибершпионаж срещу 9 държави ЕС санкционира Русия заради кибершпионаж срещу 9 държави
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Отложиха за септември делото за катастрофата, при която загина...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Румен Радев обсъди с германски научни институти и издателства...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Енергийният министър: Работим по устойчиво решение за бъдещето на...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Демерджиев: По-готови сме от миналата година за борба с пожарите,...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ