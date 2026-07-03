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Бургас, Варна, Пловдив и София ще се борят за домакинството на „Евровизия 2027“

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Градът, който ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа, ще стане ясен до края на юли

Бургас, Варна, Пловдив и София ще се борят за домакинството на „Евровизия 2027“
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Четирите български града, заявили желание да бъдат домакини на „Евровизия 2027“, подадоха своите кандидатури. Бургас, Варна, Пловдив и София изпратиха своите предложения за домакинство на песенния конкурс до БНТ днес, преди изтичането на крайния срок в 17:00 ч. Градът, който ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа, ще стане ясен до края на месец юли. Конкурсът за град домакин преминава във следваща фаза - оценка на кандидатурите.

„БНТ търси не просто място за провеждане на най-голямото музикално събитие, а град-партньор, който да извърви целия път с нас до май 2027 година. Създадохме работна група за оценка на предложенията. Тя започва да работи от понеделник по ясните критерии и стандарти на EBU. Ще Ви информираме поетапно”, заяви генералният директор на БНТ, Милена Милотинова.

Процедурата по избор на град домакин беше открита през юни, след като Българската национална телевизия проведе информационна среща с представители на четири общини, заявили интерес за домакинство на конкурса.

Като обществената медия, член на EBU (Европейския съюз за радио и телевизия) и телевизия домакин на „Евровизия 2027“, БНТ има водещата роля в подготовката и организацията на конкурса в партньорство с EBU. Обществената телевизия осигури участието на България в „Евровизия 2026“, където страната ни постигна историческа победа и придоби правото да бъде домакин на следващото издание на най-голямото музикално телевизионно събитие в света.

Очаква се „Евровизия 2027“ да привлече хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители от цяла Европа и извън нея, предоставяйки значителна възможност за международна видимост и популяризиране на България.

#четири български града #Бургас #София #евровизия #Варна #Пловдив

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