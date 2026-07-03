Четири града подадоха документи за домакинство на "Евровизия 2027"

Час, след като изтече крайният срок, вече е ясно - и четирите български града, заявили желание да бъдат домакини на „Евровизия 2027“, подадоха своите кандидатури. Това са Бургас, Варна, Пловдив и София, които изпратиха своите предложения за домакинство на песенния конкурс до БНТ.

Градът, който ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа, ще стане ясен до края на юли. Конкурсът преминава във следваща фаза - оценка на кандидатурите.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова заяви, че обществената телевизия търси не просто място за провеждане на най-голямото музикално събитие, а град-партньор, който да извърви целия път с нас до май 2027 година.

"Създадохме работна група за оценка на предложенията. Тя започва да работи от понеделник по ясните критерии и стандарти на EBU. Ще Ви информираме поетапно", посочи Милена Милотинова.

Процедурата по избор на град домакин беше открита през юни, след като Българската национална телевизия проведе информационна среща с представители на четирите общини. Правителството прие План за действие за подготовката и провеждането на песенния конкурс „Евровизия 2027“ в България. Документът определя конкретните задачи, сроковете, отговорните институции и очакваните резултати с цел навременна организация и координация между всички ангажирани ведомства. Планът е изготвен от Организационния комитет за подготовката и провеждането на конкурса.