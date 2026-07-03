Издирват 11-годишната Наталия в района на варненското село Синдел

Засилено полицейско присъствие във варненското село Синдел след сигнал, че издирваната 11-годишна Наталия и 40-годишният Асен Симеонов са забелязани в района. Двамата се в неизвестност четвърти ден. Тази сутрин беше задействана и системата BG-ALERT за първи път за отвлечено дете. От полицията призоваха хората да са внимателни, ако забележат Симеонов, за да не провокират агресия у него.

Директорът на варненската полиция старши комисар Цветан Пировски обясни полицейското мълчание досега с желание да не се дава информация на издирвания Симеонов, защото се знае, че той има опит с укриването си от властите. При предишни случаи той е ползвал не само пещерите в района, но е влизал и в празни къщи за храна, вода и информация от новините. Според наблюденията Наталия се движи с него, като не са засечени видими прояви на насилие. Кметовете на Константиново и Синдел работят заедно с полицията и координират доброволците.

Влизането и излизането от Синдел става през полицейски КПП-та, има и полицейски кучета. Акцията по издирването на Наталия и Асен Симеонов се пренесе в района още снощи след подаден сигнал, че двамата са забелязани в околността.

Пламен Лазаров, кмет на с. Синдел: „Снощи проверен човек е видял и момичето, и въпросния мъж в района на гарата. Човекът, който ги е видял от гарата, е напълно сигурен, така че информацията е сигурна. Полицията е отцепила отвсякъде района, проверяват всяка една кола на влизане и излизане, така че се надяваме на скорошна развръзка.“

По данни на варненската полиция 11-годишната Наталия няма видими наранявания и се движи заедно с бившия си пастрок.

Старши комисар Цветан Пировски, директор на ОДМВР – Варна: „Момичето сме го засекли на първите камери в началото – че се движи непосредствено след извършителя. Не е принуждавано насила, то се движи след него на около няколко метра, но върви плътно с него, то го нарича татко.“

Психолог е анализирал ситуацията и поведението на момичето, а екипите са запознати с данните за издирвания Симеонов. Той познава пещерите в региона от преди 10 години, когато пак се е укривал от полицията. Излиза нощем и се ориентира много добре в гората. Хората, които го видят, трябва да са много предпазливи, подчертаха от полицията.

Старши комисар Цветан Пировски, директор на ОДМВР – Варна: „Да не предприемат някакви действия, тъй като може да провокират агресия в него, да звъннат на 112. Най-бързо става с подаване на сигнал на 112.“

Заедно с полицията на терен работят доброволци, сред които е и кметът на Константиново. Тъй като желаещите са много, те са разпределени по групи. Ако акцията не даде резултат, полицията остава на място, а следващата група доброволци ще се събере в Синдел утре в 8 часа.

По темата работиха: Татяна Кисьова и Деян Михайлов