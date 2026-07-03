БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четири града подадоха документи за домакинство на...
Чете се за: 01:55 мин.
След денонощна борба за живота: Стабилно е състоянието на...
Чете се за: 01:00 мин.
ГДБОП влезе в централата на ВиК - Бургас
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържан е директорът на ВиК-Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази
задържан директорът вик бургас
Слушай новината

Повече от десет задържани от ГДБОП във ВиК-Бургас. Сред задържаните е директорът на дружеството и шефове на регионални поделения. Акцията е заради корупционни практики.

Служители на ГДБОП влязоха в централата на ВиК-Бургас малко преди 9.00 часа тази сутрин. Акцията продължи близо 7 часа, като по време на проверките беше иззето голямо количество документация. Проверени бяха кабинетите на представители на ръководния състав.

По информация на БНТ в следобедните часове са задържани 13 души, включително и директора на дружеството в Бургас Цветан Мирчев. Сред останалите арестувани са ръководители на регионални офиси на дружеството в Бургаска област. По наша информация спецакцията е свързана с разследване за подписване на документи с невярно съдържание за фиктивна работа по обществена поръчка.

Около 16:00 служители на ГДБОП излязоха от сградата и отведоха за разпит зам.-директорът на ВиК – Бургас Пламена Жечева.

"БНТ: Кажете за какво проверяват?
Пламена Жечева, зам.-директор на ВиК-Бургас: Във връзка с обществени поръчки. За сондажи.
- За какво е разследването? За фиктивни ремонти?
- Не мога да ви кажа. Не съм наясно. Не съм запозната.”

Към този момент от ГДБОП и прокуратурата не предоставят официална информация. Припомняме, че преди седмица беше задържан директорът на ВиК-Несебър в автомобил с 8000 евро подкуп.

# ГДБОП #ВиК-Бургас #директор #задържани

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
2
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
3
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
4
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция
5
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм...
Григор Димитров възроди магията и продължава напред на Уимбълдън
6
Григор Димитров възроди магията и продължава напред на Уимбълдън

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
4
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
5
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
6
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...

Още от: Регионални

Втори ден гори депото за отпадъци край Созопол
Втори ден гори депото за отпадъци край Созопол
Въздухът в София: И днес останаха в сила препоръките столичани да бъдат предпазливи след пожара Въздухът в София: И днес останаха в сила препоръките столичани да бъдат предпазливи след пожара
Чете се за: 02:22 мин.
“Беше неволна грешка”: Пуснаха под домашен арест обвиняемия за инцидента с воден атракцион в Ахелой “Беше неволна грешка”: Пуснаха под домашен арест обвиняемия за инцидента с воден атракцион в Ахелой
Чете се за: 02:15 мин.
Мащабна акция в Слънчев бряг: Десетки санкции за нарушения с електрически тротинетки и велосипеди Мащабна акция в Слънчев бряг: Десетки санкции за нарушения с електрически тротинетки и велосипеди
Чете се за: 01:15 мин.
Обърнал се тир затруднява движението по АМ "Хемус" Обърнал се тир затруднява движението по АМ "Хемус"
Чете се за: 00:47 мин.
След денонощна борба за живота: Стабилно е състоянието на жената, пострадала при тежката катастрофа на АМ „Тракия“ След денонощна борба за живота: Стабилно е състоянието на жената, пострадала при тежката катастрофа на АМ „Тракия“
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Четири града подадоха документи за домакинство на "Евровизия 2027"
Четири града подадоха документи за домакинство на "Евровизия...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Обърнал се тир затруднява движението по АМ "Хемус" Обърнал се тир затруднява движението по АМ "Хемус"
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
След денонощна борба за живота: Стабилно е състоянието на жената, пострадала при тежката катастрофа на АМ „Тракия“ След денонощна борба за живота: Стабилно е състоянието на жената, пострадала при тежката катастрофа на АМ „Тракия“
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Румен Радев: България ще наложи резерви върху 21-вия пакет санкции срещу Русия Румен Радев: България ще наложи резерви върху 21-вия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
ЕС санкционира шестима, замесени в отравянето на Навални
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Заради полетите на Пеевски: Сблъсък между ПП и ДПС в парламента
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
ГДБОП влезе в централата на ВиК - Бургас
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ