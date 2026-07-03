Задържан е директорът на ВиК-Бургас

Повече от десет задържани от ГДБОП във ВиК-Бургас. Сред задържаните е директорът на дружеството и шефове на регионални поделения. Акцията е заради корупционни практики.

Служители на ГДБОП влязоха в централата на ВиК-Бургас малко преди 9.00 часа тази сутрин. Акцията продължи близо 7 часа, като по време на проверките беше иззето голямо количество документация. Проверени бяха кабинетите на представители на ръководния състав.

По информация на БНТ в следобедните часове са задържани 13 души, включително и директора на дружеството в Бургас Цветан Мирчев. Сред останалите арестувани са ръководители на регионални офиси на дружеството в Бургаска област. По наша информация спецакцията е свързана с разследване за подписване на документи с невярно съдържание за фиктивна работа по обществена поръчка.

Около 16:00 служители на ГДБОП излязоха от сградата и отведоха за разпит зам.-директорът на ВиК – Бургас Пламена Жечева.

"БНТ: Кажете за какво проверяват?

Пламена Жечева, зам.-директор на ВиК-Бургас: Във връзка с обществени поръчки. За сондажи.

- За какво е разследването? За фиктивни ремонти?

- Не мога да ви кажа. Не съм наясно. Не съм запозната.”

Към този момент от ГДБОП и прокуратурата не предоставят официална информация. Припомняме, че преди седмица беше задържан директорът на ВиК-Несебър в автомобил с 8000 евро подкуп.