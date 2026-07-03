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Премиерът Радев: С бюджета за 2027 г. се очаква намаляване на дефицита и заемите

Милена Кирова от Милена Кирова
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Премиерът Румен Радев ще наложи резерви към 21-вия пакет от европейските санкции срещу Русия, ако засягат българския национален интерес. Това обяви той по време на петъчния блиц контрол в Народното събрание. Радев подчерта, че изразените резерви вече са дали резултат, като посочи посещението у нас на представители на „Литаско“ само преди дни.

Румен Радев отчете като успех вдигането на запора на рафинерията в Бургас за закупуване на нефт от компании, регистрирани в Швейцария.

Румен Радев – министър-председател: „Дали резервите към 21-вия пакет санкции от страна на България ще спомогне да избегнем арбитража, това не мога да гарантирам. Ако продължаваме да работим в този санкционен режим, наложен и от "Литаско", рафинерията е заплашена от спиране. Ще направя всичко възможно този арбитраж да бъде избегнат.“

Йордан Иванов – депутат от ПГ на ДБ: „Това означава ли да блокирате европейския пакет санкции?“

Румен Радев – министър-председател: „Дали имам готовност да наложа резерви към 21-вия пакет санкции? Не че имам готовност. Аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българския национален интерес.“

„Възраждане“ повдигнаха темата за споразумението с Украйна.

Костадин Костадинов – председател на „Възраждане“: „Ще анулирате ли това споразумение с Украйна или ще го оставите да действа?“

Румен Радев – министър-председател: „Не, няма да анулираме това споразумение, договорите трябва да се спазват.“

Премиерът разказа подробности за срещата си със Зеленски.

Румен Радев – министър-председател: „Той наистина предложи отново да закупят реакторите от АЕЦ „Белене“. Аз му предложих друго: "Дайте, ние, вие, заедно с европейски средства, защото Европа е готова да помага, да изградим АЕЦ „Белене“ с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния.“

По темата за външнополитическата ориентация на страната:

Радослава Рибарски – депутат от ПГ на ПП: „България, меко казано, губи доверието на своите евроатлантически партньори.“

Румен Радев – министър-председател: „Дали има разколебаване на нашите съюзници в резултат на моите действия? Няма. Аз съм в прекрасни отношения с всички европейски и натовски държави.“

Премиерът отговори и на критиките за дефицита.

Теменужка Петкова – депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: „Дефицит от 5,7% от БВП – бюджет с подобен дефицит е грубо нарушение на Закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд.“

Румен Радев – министър-председател: „Грубо нарушение към отговорността към българските граждани и към бъдещето на България беше цялата политика през последните години на бюджета, за да стигнем до тук.“

Радев пое ангажимент - с Бюджет 2027 управляващите да покажат чувствително намаляване на дефицита и по възможност на заемите.

#21 пакет санкции срещу Русия #премиерът Румен Радев #дефицит #бюджет

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