Румен Радев: България ще наложи резерви върху 21-вия пакет санкции срещу Русия

България ще наложи резерви върху 21-вия пакет санкции срещу Русия, заяви премиерът Румен Радев.

След като дружеството „Литаско“ вдигна запора срещу „Лукойл Нефтохим“, премиерът Румен Радев заяви, че ще направи всичко възможно да не се стига до арбитражно дело.

Радев каза и какво е разговарял с президента Володимир Зеленски преди месец. Тогава украинският президент отново е поискал страната му да закупи реакторите за „Белене“, като премиерът Радев е отговорил, че е по-добре централата в „Белене“ да бъде изградена и България да предоставя електроенергия за Украйна през Румъния. По думите му това изграждане може да се случи и с европейски средства, според министър-председателя.

Той коментира и план-сметката на държавата, като каза, че това е бюджет на реалността и обеща финансова дисциплина.

Премиерът Радев отчете като успех вдигането на запора за закупуване от "Лукойл Нефтохим" в Бургас на нефт от компании, регистрирани в Швейцария.

Румен Радев, министър-председател на България: "Рафинерията имала значителни проблеми с логистиката и доставката на суров петрол, била принудена да работи с тежки видове нефт, което води до съществени логистични проблеми."

Целта на управляващите: да гарантират надеждната устойчива работа на рафинерията в Бургас.

Румен Радев, министър-председател на България: "Дали резервите към 21-вия пакет санкции от страна на България ще спомогне да избегнем арбитража, това не мога да гарантирам. Ако продължаваме да работим в този санкционен режим, наложен и от "Литаско", рафинерията е заплашена от спиране. Ще направя всичко възможно този арбитраж да бъде избегнат." Йордан Иванов, депутат от ПГ на ДБ: "Това означава ли, че ще наложите санкции? Румен Радев, министър-председател на България: "Дали имам готовност да наложа резерви към 21-вия пакет санкции. Не че имам готовност. Аз ще го направя, защото защитавам националния ни интерес."

На критиката на "Възраждане" защо "Прогресивна България" не е подкрепила анулирането на 10-годишното споразумение с Украйна, Радев отговори, че независимо кой е подписал дадено международно споразумение, то е подписано от държавата, а и в него няма конкретика. Радев сподели какво е говорил на срещата си с украинския президент преди месец.

Румен Радев, министър-председател: "Той наистина предложи отново да закупят реакторите от АЕЦ "Белене". Аз му предложих друго: дайте, ние, вие, заедно с европейски средства, защото Европа е готова да помага, да изградим АЕЦ "Белене" с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния."

Външнополитическата ориентация се базира на ценности - така премиерът отговори на критики на опозицията, че България губи доверието на своите евроатлантически партньори.

Румен Радев, министър-председател на България: "Дали има разколебаване на нашите съюзници в резултат на моите действия. Няма. Аз съм в прекрасни отношения с всички европейски и натовски държави."

На тема пари премиерът Радев обеща финансова дисциплина и ревизия на плащанията за дейности, приети от предишни правителства.

Снимки: БТА

Румен Радев, министър-председател на България: "Това е бюджетът на реалността. Можем ли да намалим дефицитът като намалим доходите на хората, можем ли да оставим общините разкопани? Можем. Можем да задушим икономиката. Можехме ли да не увеличаваме пенсиите? Можехме. Но няма да го направим." Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: "Дефицит от 5,7 % от БВП - бюджет с подобен дефицит е грубо нарушение на закона за публичните финанси." Румен Радев, министър-председател на България: "Грубо нарушение към отговорността към българските граждани и към бъдещето на България беше цялата политика през последните години на бюджета, за да стигнем до тук. Ангажираме се с "Бюджет 2027" значително да намалим дефицита и също така и на заемите."

ДПС се обявиха отново против закриването на комисията по досиетата. Вицепремиерът Иво Христов я определи като отдавна изчерпала се структура с бюджет от 2,8 милиона евро годишно.