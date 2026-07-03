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Музеят Wynwood Walls е дом на уличното изкуство в Маями

Бюлент Мюмюнов от Бюлент Мюмюнов
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Международни художници реализират своят потенциал върху стените в музея

Музеят Wynwood Walls е дом на уличното изкуство в Маями
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Wynwood Walls е оживеният музей на уличното изкуство в Маями. От 2009-та насам, специална програма финансира редица международни художници, които реализират своя потенциал върху стените в музея. Чрез своята креативност творците придават цвят и съживяват квартала.

"Хиляди хора идват тук заради изкуството. Има много графити и произведения на уличното изкуство. Стотици рисунки от много международни художници и артисти. Ако си човек с такива интереси, това е твоето място. И като любител, и като артист. Защото ние даваме възможност на всеки. Всеки, който има таланти и желание да рисува и да бъде представен под някаква форма по нашите стени", сподели Мохамед, който е шеф по сигурността, в интервю за БНТ.

Рисува се върху всичко - складове, стени, фасади на сгради. Никой не възразява, всеки приема уличното изкуство като част от ДНК-то на района. То дава идентичност и показва смесицата от култури и разнообразието от хора, живеещи в Маями като цяло в САЩ. Самият музей е открит през 2009 от предприемача и визионер Тони Голдман.

Цветовете, креативността и постоянно променящите се произведения на изкуството правят мястото идеално за снимки и вдъхновение. Около стените ще намерите модерни кафенета, пивоварни, художествени галерии и магазини. Простирайки се на впечатляващите 25 хиляди квадратни метра, музеят Wynwood Walls е дом на ротираща се колекция от живи, динамични стенописи, които трансформират някога обикновените, незабележими сгради и градски структури в калейдоскоп от цветове и креативност. Тук са използвани над 75 хиляди галона боя, като са представени над 100 художници от над 20 държави. Това е истинско удоволствие за очите. Независимо дали сте любител на изкуството или просто търсите уникално преживяване на открито в Маями, посещението на Wynwood Walls е абсолютно задължително.

Вижте целия обект във видеото.

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