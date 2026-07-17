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50 години от "Монреал 1976"

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Спорт
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От 17 до 31 юли Българската национална телевизия ще възстанови спомените за изключително успешните за страната ни Олимпийски игри в Монреал през 1976 г. 50 години по-късно обществената медия ще ви разкаже за победите на българските спортисти, спечелили 6 титли и общо 22 медала и поставили отбора ни на 7-о място в класирането по отличия.

години монреал 1976
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Монреал е домакин на Игрите на 21-та Олимпиада през 1976 г. Канадският град е избран през 1970-та, като изпреварва представителите на великите сили Москва и Лос Анжелис. Това са първите олимпийски игри, които акумулират сериозна финансова загуба, след като бюджетът се налага да бъде увеличен в пъти, най-вече за капиталови разходи, а част от обектите не са готови почти до началото на състезанията. След Игрите градът задлъжнява за 30 години напред.

Игрите в Монреал са открити от държавния глава на Канада – британската кралицата Елизабет II. Така тя и принц Филип стават първата семейна двойка, които дават начало на олимпийски игри, след като принцът-консорт прави това 20 години по-рано в Мелбърн. И още едно аристократично присъствие – тяхната дъщеря принцеса Ан участва в отборната надпревара във всестранната езда. Тя е и единствената жена, която не е подложена на задължителния тест за потвърждаване на пола. Игрите са бойкотирани от 26 държави, повечето от Африка в знак на протест срещу отбора по ръгби на Нова Зеландия, гостувал в Южноафриканската република, по това време наказана заради политиката си на апартейд. Любопитен момент е, че след дъждовна буря олимпийският огън загасва, а служител решава да го запали собственоръчно със запалката си. Жертвеникът бързо е загасен и запален отново както следва по протокол – от резервно копие на олимпийския огън.

Сензацията на Игрите в Монреал е 14-годишната румънска гимнастичка Надя Команечи. Тя печели индивидуалния многобой и още два златни медала на уредите, като получава 7 абсолютни оценки от 10 точки. Шокът е пълен, дори електронната система не е пригодена за този сценарий и оценките излизат само като единица. При мъжете Николай Андрианов взима златото в многобоя и още три титли на уредите. Съветските гимнастици не успяват да спечелят битката с японците в отборната надпревара, заради героизма на Шун Фуджимото, който се контузва по време на съчетанието на земя, но продължава със счупен крак на кон с гривни и халки и помага на тима да спечели златото с 4 десети преднина.

Отборите на Съединените щати при мъжете и на Германската демократична република при жените са без конкуренция в плуването. Американците печелят 12 от 13-те титли, източногерманките – 11 от 13. С по 4 златни отличия са Джон Нейбър от Съединените щати и Корнелия Едер от ГДР. Финландецът Ласе Вирен повтаря дубъла си на 5 и 10 хиляди метра, но в опит за трета титла – в маратона, остава пети. С успеха на 100 м Хейсли Крауфорд носи първо олимпийско злато за Тринидад и Тобаго. Трета поредна титла в тройния скок за Виктор Санеев от Съветския съюз. Също трета последователна победа и за италианеца Клаус Дибиаси в скоковете във вода от кула. Злато на рапира с отбора на Западна Германия печели настоящият президент на Международния олимпийски комитет Томас Бах.

Впечатляваща делегация от 158 спортисти изпраща България. Страната ни се нарежда на седма позиция в класирането по медали с 6 златни, 9 сребърни и 7 бронзови отличия. За първи път дамите печелят олимпийски титли. Честта да бъдат първи имат двойката скул Светла Оцетова и Здравка Йорданова. Сийка Келбечева и Стоянка Груйчева триумфират половин час по-късно при двойките без кръмчия, а четворката с кръмчия взима сребро. Първото злато за България в леката атлетика завоюва Иванка Христова в тласкането на гюле. Сребърни отличия печелят Николина Щерева на 800 м и Мария Вергова на диск, с бронз е Йорданка Благоева в скока на височина. При дебюта на дамския баскетбол отборът на България се окичва с бронзовите отличия. Във вдигането на тежести Норайр Нурикян става третият българин с две олимпийски титли със златото в категория до 56 килограма. Йордан Митков триумфира в категория до 75 килограма. Сребърни отличия за Георги Тодоров, Трендафил Стойчев и Кръстьо Семерджиев, бронз за Атанас Шопов. Валентин Христов и Благой Благоев също печелят медали, но впоследствие са отнети заради допинг-нарушение. В борбата със злато се окичва Хасан Исаев – при най-леките в свободния стил, до 48 кг. Сребърни са класиците Стоян Иванов, Камен Горанов и Александър Томов, с бронз са Димо Костов в свободния стил и Стефан Ангелов и Иван Колев в класическия. Трети е и Владимир Колев в бокса.

Вижте целия обект във видеото.

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