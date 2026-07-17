Като на кино: Разбиха ограда на къща в кв. "Факултета", задържаха голямо количество фентанил

Пореден удар срещу разпространението на фентанил в София. Полицията задържа 42-годишна жена с десетки дози от опасния наркотик в столичния квартал "Факултета". За да прикрива дейността си, семейството строи висока ограда около дома си. По данни на полицията опасният синтетичен наркотик постепенно измества хероина.

Незаконни пристройки, висока ограда и бодлива тел - това заварва полицията, когато отиват на адрес в квартал "Факултета", при акция срещу наркоразпространението. За да прикрие незаконната дейност и максимално да затруднят полицията, семейството постепенно издига висока ограда. С помощта на общината тя е съборена.

комисар Станислава Тодорова, заместник-началник на Трето РУ, СДВР: "Беше изградена висока метална ограда, като над нея беше надградена бодлива тел, с което възпрепятстват нашето влизане, тъй като оградата е заключена, предвид височината и бодливата тел е трудна за прескачане. Докато се случи това нещо, печелят време, за да изхвърлят материала. Днес при влизането на колегите от Охранителна и Криминална полиция, това нещо отново се случи. Изхвърлиха материала в мръсния канал, в тръбата, но колегите положиха усилия, разбиха стената, извадиха тръбата и извадиха наркотичното вещество." Димитър Петров, кмет на район "Красна поляна": "Организацията по отношение на днешния ден се случи в следобедните часове вчера. В момента, в който имат нужда Трето РУ от нашата подкрепа - винаги."

Семейството е разпространявало не само фентанил, но и хероин и марихуана през последните три години. Задържаната жена, до този момент не е била известна на МВР, но адресът не за първи път се посещава от полицията – нейния брат е задържан преди месец и половина отново за разпространение на наркотици.

комисар Станислава Тодорова, заместник-началник на Трето РУ, СДВР: "Правим проверка на цялото семейство, къде работят, къде се водят на трудови договори. Мъжът, който сме задържали и който в момента изтърпява постоянна мярка в един от следствените арести, той към момента се води служител в две фирми. Тези фирми ще бъдат щателно проверени."

По-рано днес полицията е провела акция срещу друга, известна на МВР фамилия, занимаваща се с наркоразпространение. От СДВР посочват, че разпространението на фентанила се увеличава, заради което има постоянни полицейски операции. Фентанилът е опасен синтентичен опиат - отглежда се в лаборатория и само капка от него може да доведе до смърт.



