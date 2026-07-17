БНТ с експеримент - как алкохолът променя възприятията на шофьорите?

След фрапиращите случаи в последните дни, при които бяха заловени шофьори да карат с над 3–4 промила алкохол в кръвта, екип на БНТ направи експеримент със симулационни очила. Те показват начина, по който се променя видимостта при около 1,5 промила – значително по-малко от стойностите при заловените шофьори, но въпреки това възприятията се променят коренно.

Как алкохолът влияе върху реакциите на водачите провериха Теодора Георгиева и операторът Цветан Благоев.

На полигон се срещаме с рали състезателя Димитър Илиев, за да проверим реалните опасности на пътя, които крие шофирането в нетрезво състояние, и какво виждат шофьорите, употребили алкохол. За целта използваме очила, които симулират състоянието на човек при концентрация от 1,5 промила.

Димитър Илиев, експерт и рали състезател: „Едно елементарно упражнение – как ще успееш да го преминеш? Теодора Георгиева, БНТ: „Окей. Изключително замъглено.“ - Имаш ли усещането, че ти се вие свят?“ - Да, имам. - Хайде да пробваме.“

Резултатът – неясна видимост и липса на преценка, контрол и координация.

Димитър Илиев: „Какво е усещането?“ Теодора Георгиева, БНТ: „Не се вижда добре. Даже почти двойно виждам конусите.“ Димитър Илиев: „Да, и в същото време ги буташ ужасно много. Губиш тотално преценка за време, скорост и пространство. Изпогази вече 4–5 конуса, а това могат да са пешеходци. Искам да си представиш, че това, което виждаш, е при 1,5 промила алкохол. Представи си какво е усещането при хората, заловени с над 3–4 промила.“

Според психиатъра д-р Александър Канчелов хората, които сядат пияни зад волана, не си дават сметка, че съзнанието и себевъзприятието им са променени.

Д-р Александър Канчелов, психиатър: „Те имат променено съзнание, променена себеоценка и критичност към ситуацията, без да го осъзнават. Това е един от основните проблеми. Алкохолът променя възприятието и преценката на ситуацията, без човек да осъзнава това. Хората, които предприемат най-големи рискове, търсят емоции, търсят преживявания, изключителност, смятат се за нещо повече от другите, недосегаеми.“

Правим експеримента и без симулационните очила.

Димитър Илиев: „Виждаш ли разликата?“ Теодора Георгиева, БНТ: „Разликата е огромна. Видимостта е съвсем различна.“ Димитър Илиев: „Ако погледнем статистиката, най-много грешки стават заради човешкия фактор. Но когато грешката е след веселба и си знаел, че си пил алкохол, преценката ти е тотално погрешна и тогава се случват инцидентите.“

Изводът е ясен – самоконтролът, отговорността и адекватната преценка на ситуацията в трезво състояние спасяват живот.