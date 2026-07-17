Доклад на ЕК за върховенството на закона: В ход е подобряване на независимостта на обществените медии

България не е постигнала напредък в реформата на Висшия съдебен съвет и няма солидни резултати по дела за корупция по високите етажи на властта. Това се казва в годишния доклад за върховенството на закона, представен днес от Европейската комисия. С положителен знак Брюксел отбелязва, че след години на забавяне е избран нов генерален директор на БНТ и е в ход подобряване на независимостта на обществените медии. Еврокомисията предупреждава за увеличаване на словесните атаки и онлайн тормоза върху журналисти.

За поредна година Европейската комисия отчита липсата на присъди за корупция по високите етажи на властта. Като положителен момент все пак отбелязват законодателните промени и възстановяването на Антикорупционната комисия, но препоръката е институцията да започне да функционира пълноценно.

Буди тревога и липсата на напредък в реформата на Висшия съдебен съвет и това, че магистрати с изтекъл мандат продължават да работят, което може да има ефект върху някои разследвания. Положителен момент е ограничаването на политическото влияние върху ВСС.

Майкъл Макграт - еврокомисар по правосъдието: “Има важни положителни примери в целия съюз - в България миналата година беше приета реформа за предотвратяването на политическо влияние върху Висшия съдебен съвет, в Унгария - нови закони увеличават прозрачността и борбата с корупцията, в Румъния - нов закон за лобизма задължава депутатите да регистрират срещите си с трети лица”.

В частта за медиите ЕК отбелязва, че физическите нападения срещу журналисти през последната година са намалели, но словесните атаки и онлайн тормозът са се увеличили. Продължава и правният натиск върху журналисти. Докладът отчита избора на нов генерален директор на Българската национална телевизия.

“След години забавяне беше назначен нов генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ) и са в ход законодателни реформи за подобряване на независимостта на обществените медии. Продължават законодателните реформи за справяне с оставащите недостатъци по отношение на прилагането на задълженията за разкриване на собствеността върху медиите и на прозрачността на държавната реклама. Остават индикации за политическо и икономическо влияние върху медиите”.

Според ЕК все още има недостатъци при прилагането на задълженията за разкриване на собствеността върху медиите и прозрачността на държавната реклама. Има и индикации за политическо и икономическо влияние върху медиите.

Отбелязва се улесняване на механизма за разследване на главния прокурор. България остава сред държавите с най-ниско обществено доверие в независимостта на съдебната система.