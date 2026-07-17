БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК: Без напредък в борбата с корупцията и реформата на ВСС
Чете се за: 02:42 мин.
Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза...
Чете се за: 02:20 мин.
Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян...
Чете се за: 02:17 мин.
Румен Радев: Няма противоречие в позицията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Експеримент със симулационни очила: Какви са възприятията...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕК: Без напредък в борбата с корупцията и реформата на ВСС

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Запази

Брюксел отбелязва избора на генерален директор на БНТ след години на забавяне

без напредък борбата корупцията реформата всс
Слушай новината

България не е постигнала напредък в процеса на реформиране на Висшия съдебен съвет и няма солидни резултати в разследванията, наказателните преследвания и окончателните решения по дела за корупция по високите етажи на властта. Това се казва в годишния доклад на Европейската комисия за върховенството на закона в България. ЕК представи днес докладите на всички държави от ЕС.

Докладът отчива, че след години забавяне е назначен нов генерален директор на Българската национална телевизия и са в ход законодателни реформи за подобряване на независимостта на обществените медии. Продължават и законодателните реформи за справяне с оставащите недостатъци по отношение на прилагането на задълженията за разкриване на собствеността върху медиите и на прозрачността на държавната реклама. Остават индикации за политическо и икономическо влияние върху медиите.

Действията, предприети от предишния председател на Съвета за електронни медии, се оценяват от ЕК положително, като същевременно има опасения относно вътрешни конфликти при вземането на решения. Наблюдава се намаляване на физическите нападения срещу журналисти през последната година, но словесните атаки и онлайн тормозът са се увеличили, а правният натиск върху журналистите продължава.

Брюксел препоръчва на България да реформира Висшия съдебен съвет, по-специално неговия състав, за да гарантира неговата независимост и ефективност, като се вземат предвид европейските стандарти за съдебните съвети. Препоръчват се и мерки за осигуряване на резултати по делата за корупцията по високите етажи на властта.

България не е постигнала и напредък по отношение избягване на дългосрочно командироване на съдии за запълване на вакантни позиции. Широко разпространеното използване на командироване продължава да поражда опасения за ЕК.

Брюксел отчита, че България е постигнала известен напредък по отношение на осигуряването на ефективната работа на Комисията за борба с корупцията чрез приемането на нов закон, който я възстановява и въвежда нова процедура за назначаване на нейното ръководство. Препоръчва се обаче да осигури пълното то функциониране на Комисията.

На България се препоръчва да продължи усилията си за укрепване на почтеността на висшите изпълнителни функции, като се вземат предвид европейските стандарти, по-специално чрез осигуряване на ясни стандарти за почтеност за правителството, както и подходящ механизъм за санкциониране.

#доклад за върховенството на закона #Европейска комисия

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи напред в Лига Европа
4
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи...
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
5
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в квартал "Горубляне"
6
Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Европа

Бури във Франция оставиха 50 000 домакинства без ток, двама души са загинали
Бури във Франция оставиха 50 000 домакинства без ток, двама души са загинали
Върховенството на закона: Очакват се докладите на ЕК за държавите от ЕС Върховенството на закона: Очакват се докладите на ЕК за държавите от ЕС
Чете се за: 00:32 мин.
Хладно лято: В Исландия температурата не надвишава 15 градуса Хладно лято: В Исландия температурата не надвишава 15 градуса
Чете се за: 00:32 мин.
Руски атаки и политическо напрежение в Украйна Руски атаки и политическо напрежение в Украйна
Чете се за: 00:57 мин.
Нидерландия изпитва недостиг на вода, властите обявиха мерки за справедливо разпределение Нидерландия изпитва недостиг на вода, властите обявиха мерки за справедливо разпределение
Чете се за: 02:57 мин.
Турция е готова да бъде домакин на среща Зеленски – Путин Турция е готова да бъде домакин на среща Зеленски – Путин
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

ЕК: Без напредък в борбата с корупцията и реформата на ВСС
ЕК: Без напредък в борбата с корупцията и реформата на ВСС
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Задържаха жена с десетки дози фентанил в столичния квартал "Красна поляна" (СНИМКИ) Задържаха жена с десетки дози фентанил в столичния квартал "Красна поляна" (СНИМКИ)
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Вандали изпочупиха съоръжения на новия спортен комплекс в Хасково Вандали изпочупиха съоръжения на новия спортен комплекс в Хасково
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: Велислава Петрова не е подписвала декларация в Украйна Премиерът Румен Радев: Велислава Петрова не е подписвала декларация в Украйна
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза президентът...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян водач на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Прокуратурата във Варна разследва смъртта на мъж, починал след...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Бури във Франция оставиха 50 000 домакинства без ток, двама души са...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ