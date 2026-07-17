ЕК: Без напредък в борбата с корупцията и реформата на ВСС

България не е постигнала напредък в процеса на реформиране на Висшия съдебен съвет и няма солидни резултати в разследванията, наказателните преследвания и окончателните решения по дела за корупция по високите етажи на властта. Това се казва в годишния доклад на Европейската комисия за върховенството на закона в България. ЕК представи днес докладите на всички държави от ЕС.

Докладът отчива, че след години забавяне е назначен нов генерален директор на Българската национална телевизия и са в ход законодателни реформи за подобряване на независимостта на обществените медии. Продължават и законодателните реформи за справяне с оставащите недостатъци по отношение на прилагането на задълженията за разкриване на собствеността върху медиите и на прозрачността на държавната реклама. Остават индикации за политическо и икономическо влияние върху медиите.

Действията, предприети от предишния председател на Съвета за електронни медии, се оценяват от ЕК положително, като същевременно има опасения относно вътрешни конфликти при вземането на решения. Наблюдава се намаляване на физическите нападения срещу журналисти през последната година, но словесните атаки и онлайн тормозът са се увеличили, а правният натиск върху журналистите продължава.

Брюксел препоръчва на България да реформира Висшия съдебен съвет, по-специално неговия състав, за да гарантира неговата независимост и ефективност, като се вземат предвид европейските стандарти за съдебните съвети. Препоръчват се и мерки за осигуряване на резултати по делата за корупцията по високите етажи на властта.

България не е постигнала и напредък по отношение избягване на дългосрочно командироване на съдии за запълване на вакантни позиции. Широко разпространеното използване на командироване продължава да поражда опасения за ЕК.

Брюксел отчита, че България е постигнала известен напредък по отношение на осигуряването на ефективната работа на Комисията за борба с корупцията чрез приемането на нов закон, който я възстановява и въвежда нова процедура за назначаване на нейното ръководство. Препоръчва се обаче да осигури пълното то функциониране на Комисията.

На България се препоръчва да продължи усилията си за укрепване на почтеността на висшите изпълнителни функции, като се вземат предвид европейските стандарти, по-специално чрез осигуряване на ясни стандарти за почтеност за правителството, както и подходящ механизъм за санкциониране.