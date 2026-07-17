Какво е значението на Мондиал 2026 за жителите на Ню Йорк и Ню Джърси

"МетЛайф Стейдиъм" в Ню Джърси ще бъде домакин на големия финал в неделя. В последните дни на шампионата, след 102 изиграни мача до този момент, жителите на Ню Йорк и Ню Джърси правят равносметка, какво е значението на световното първенство за тях.

"Изживях моменти на чист възторг и неподправена радост. Това е смисълът на спорта и на футбола. Да бъда тук е едно от най-хубавите преживявания в живота ми. Наистина е невероятно. Страхотно е да видиш хора от всички краища на света на едно място. Това ти напомня, че хората все още се обичат. Това е спомен, който ще остане с мен до края на живота ми", разкриха някои от жителите на двата града в специален клип.