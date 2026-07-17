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Ивайло Мирчев иска свикване на КСНС заради геополитическите рискове и енергийната сигурност

Николай Минков от Николай Минков
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Ивайло Мирчев иска свикване на КСНС заради геополитическите рискове и енергийната сигурност
Снимка: БТА
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Съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев призова президента Илияна Йотова да свика възможно най-бързо Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), за да бъде предоставена пълна информация за геополитическите рискове пред България и страната да излезе с единна позиция.

"Във връзка с рисковете за националната сигурност, енергийните проекти, приказките за тактически ядрени удари и всичко, което се случва, призоваваме президента Йотова да свика КСНС", заяви Мирчев.

По думите на Божидар Божанов КСНС все по-често заседава по теми, които не са сред най-съществените въпроси за националната сигурност, докато в света се развиват множество кризи, които имат пряко отношение и към България.

Сред темите, които според Мирчев трябва да бъдат обсъдени на заседание на КСНС, е и назначението на Пламен Тончев за председател на ДАНС. Той постави въпроса дали върху Тончев е оказван натиск при освобождаването му от поста и ако такъв е имало — от кого и на каква основа.

"Въпросът е имало ли е натиск върху Тончев или не е имало и на какво се основава този натиск. Какво имат кабинетът на ГЕРБ, Пеевски или някой друг, с което да могат да го притиснат да напусне председателското място", попита Мирчев.

Той допълни, че начинът, по който се сменят ръководителите на службите за сигурност, също е въпрос, който трябва да бъде разгледан в контекста на националната сигурност.

Мирчев коментира и декларацията от срещата на върха между Украйна и държавите от Югоизточна Европа. Според него България е била включена в декларацията и е подкрепила нейните позиции, но проблемът е в различните послания, които идват от българските институции.

"От една страна премиерът Радев заявява категорична позиция, че България няма да бъде вътре, а след това външният министър отива в Киев и се съгласява с подобна декларация. Това създава проблем за международните партньори на България, които очакват сигурност и предвидимост", каза Мирчев.

#Ивайло Мирчев  #президентът Илияна Йотова #КСНС

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