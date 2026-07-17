Премиерът Румен Радев: Велислава Петрова не е подписвала декларация в Украйна

Няма противоречие в позицията за Украйна, а външният министър нищо не е подписвала в Киев. Това заяви министър-председателят Румен Радев след участието му в парламентарния контрол. Той коментира и бюджета за тази година, както и сделката с "Боташ".

В изказването си пред журналисти в кулоарите на парламента министър-председателят заяви, че външният министър нищо не е парафирал в украинската столица. Тя е била там във връзка с националния празник на Украйна и за да продължи серията от разговори, които той е започнал с президента Зеленски за задълбочаване на енергийното и икономическо сътрудничество.

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Външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларация в Украйна, заяви премиерът Румен Радев.

Румен Радев, министър-председател: „Вие видяхте ли подписа на министър Петрова под тази декларация? Вие видяхте ли подпис? Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Аз се учудвам с каква увереност разпространявате противна информация. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито г-жа Петрова е подписвала тази декларация.“

Радев обясни, че министър Велислава Петрова е била в Киев по повод националния празник на Украйна, но и за да продължи започнатите официални разговори с президента Зеленски.

Румен Радев, министър-председател: „Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори с президента Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни събития. Наистина важни разговори по две важни за нашите държави теми и взаимноизгодно сътрудничество в областта на енергетиката и икономиката. Това е огромното желание и настояване на Украйна за внос на големи количества природен газ, защото те имат най-големите хранилища в Европа, искат да ги запълнят и виждат България като един много важен партньор в тази инициатива.“

Премиерът подчерта, че позицията на България по отношение на конфликта в Украйна остава непроменена.

Румен Радев, министър-председател: „България е част от общите европейски решения, но България няма да предостави и не предоставя оръжие и финансови средства.“

Външният министър също коментира казуса около декларацията.

Велислава Петрова, министър на външните работи: „Декларации от такъв тип не се подписват. Те се приемат постоянно в различни формати. Нашата позиция остава една и съща – България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници и останалите партньори да защитават своя и да участват по линията, по която те искат.“

По повод процедурата за прекомерен дефицит премиерът заяви, че стремежът е през следващата година той да бъде свит.

Румен Радев, министър-председател: „Аз съм уверен, че ще го постигнем, защото най-важното е, че Бюджет 2026 изкарва цялата истина за финансите на държавата. Стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина. Това, което тежи на дефицита, е, че трябва да изчистим всички стари плащания – сключени договори, извършени дейности, но все още неразплатени. Аз вярвам, че със съответната финансова дисциплина, със затягане на разходите, без да задушаваме икономиката, без да ощетяваме всички работещи, без да намаляваме социалните разходи и без замразяване на пенсиите, ще продължим напред и ще намаляваме дефицита.“

Радев опроверга твърденията на опозицията, че има замразяване на плащанията за издръжка през настоящата година.

Румен Радев, министър-председател: „Има сериозно увеличение за хората с увреждания. Направете справка – това са много, много милиони. Вижте колко много средства се дават за лични асистенти. Пенсиите се повишиха със 7,8%, заплатите тази година се повишиха с 5%, има и много други повишения.“

снимки: БТА

Той коментира и предоговарянето на договора с „Боташ“.

Румен Радев, министър-председател: „В този протокол е посочено едно много съществено намаляване на цената и за регазификация, и за пренос от „Боташ“. Така маршрутът от Турция през България става много, много конкурентоспособен. Очакваме това много скоро да прерасне в конкретни споразумения с други държави. Тези 360 милиона натрупани задължения на „Булгаргаз“ към „Боташ“ – в протокола е заложен механизъм, по който този дълг ще бъде изчистен, без това да се отрази на българския бюджет.“

Премиерът отправи критики и към предишни правителства, които по думите му не са направили необходимото, за да бъде реализиран договорът с „Боташ“.

Румен Радев беше в парламента по искане на ГЕРБ-СДС в рамките на петъчния парламентарен контрол. От партията на Борисов го попитаха как е внесен подаръкът на Ердоган, който подари на лидерите на държавите членки на НАТО по един револвер. Радев увери, че всички изисквания са спазени, а револверът е предоставен на Музея на МВР.