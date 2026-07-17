Лятна читалня в Царево

В село Велика край Царево лятната ваканция вече има още един адрес – малка читалня в центъра. Там децата не само ще намират книгите от училищните списъци, но и място за игри, срещи и нови приятелства.

Идеята за лятната читалня е на Гери Турийска. След като спечелва парична сума от телевизионна игра, тя влага средствата в създаването на цветно пространство с книги.

Гери Турийска, създател на читалнята: „Ние с моето семейство в последните 13 години прекарваме цялото лято тук и знам колко готини деца има, колко много деца се събират. А всички те имат нужда от книгите, които са им задължителни от училище за четене през лятото. И си казах – защо всяко семейство трябва да купува тези книги, като може да направим една лятна читалня до кметството, в центъра на селото, и така децата да се събират и да общуват на база на литературата.“

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