15 населени места в област Велико Търново са на воден режим

И това лято десетки села в страната са на воден режим в най-горещите дни. Най-много са засегнатите населени места в област Велико Търново. В село Ресен хората години наред се борят с безводието заради остарялата водпреносна мрежа и ежедневните аварии по нея.

Общо 15 населени места в област Велико Търново това лято са на воден режим. За по-голямата част от тях климатичните условия бяха благоприятни и режимът не е толкова строг, колкото беше в предходни години. За жителите на село Ресен обаче и природата не може да помогне, тъй като проблемът там е свързан с остарялата водопреносна мрежа. Проблемите датират повече от 10 години. Решение към момента няма.

Радослава Иванова, кмет на село Ресен: "Повече от 14 години Ресен е на воден режим. Проблемът е в това, че ние сме със собствени водоизточници, дренажни системи захранват селото. Но след извършени дренажи е установено, че проблемът идва и от остарялата водопроводна мрежа, чието изграждане е започнало през 1948 г. Ежедневно получаваме сигнали, че има аварии в селото. През миналата година община Велико Търново направи проект за подмяна на две улици, които са с най-компрометирана водопроводна мрежа. Очакваме в новия бюджет за 2026 г. да бъдат осигурени необходимите средства за поетапната програма за подмяна на водопровода."

Вижте повече в разговора