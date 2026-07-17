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Словенецът Славко Винчич ще бъде главен арбитър на мача за световната титла между Испания и Аржентина

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Спорт
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Финалът е в неделя от 22:00 часа българско време в Ню Джърси и ще бъде излъчен пряко по БНТ 1 и БНТ 3

словенецът славко винчич главен арбитър мача световната титла испания аржентина
Снимка: БТА
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Словенецът Славко Винчич ще свири мача за световната титла по футбол между Испания и Аржентина, обяви ФИФА.

Двубоят, който ще излъчи шампиона на Мондиал 2026, ще се играе в неделя от 22:00 часа българско време в Ню Джърси и ще бъде излъчен пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

Помощници на Винчич ще бъдат сънародниците му Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. ЗА четвърти съдия ФИФА избра Адам Махадмех от Йордания, а резервен арбитър е Мохамад Алкалаф, също от Йордания.

Отговарящите за системата за видеоповторения (ВАР) ще бъдат съобщени допълнително.

За 46-годишния Винчич това ще бъде най-важният наряд в кариерата. До момента това бе финалът на Шампионската лига през 2024 година между Реал Мадрид и Борусия Дортмунд, завършил с победа с 2:0 на испанския тим. Винчич е ръководил и един финал в Лига Европа между Айнтрахт Франкфурт и Рейнджърс през 2022 година.

На настоящото световно първенство словенецът вече ръководи три двубоя. Първите два от тях бяха от груповата фаза (Бразилия - Мароко 1:1 и Йордания - Алжир 1:2), а третият бе 1/16-финалът между Мексико и Еквадор (2:0).

На предишното световно първенство в Катар през 2022 години Винчич свири мача между Аржентина и Саудитска Арабия, завършил със сензационна победа с 2:1 на азиатския представител. В мача обаче той отсъди дузпа в полза на "гаучосите". През 2024 година словенецът ръководи полуфинала на Евро 2024, в който Испания победи с 2:1 Франция.

За мача за третото място между Франция и Англия ФИФА избра 42-годишния Хесус Валенсуела от Венецуела. Негови помощници ще бъдат Хорхе Урего и Тулио Морено, и двамата също от Венецуела. Четвърти съдия е мароканецът Джалал Джайед, а резервен арбитър е Закария Бринзи от Мароко.

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#Славко Винчич

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