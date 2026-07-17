Руски атаки и политическо напрежение в Украйна

Войната в Украйна – най-малко двама загинали след поредна руска атака срещу Одеса.

В града се чуват силни експлозии, а на няколко места са избухнали пожари. Украинският пристанищен град е подложен на обстрел седми пореден ден.

В Киев до късно вечерта продължи протестът в подкрепа на вече бившия министър на отбраната Михайло Федоров. Шествия имаше още в Лвов, Одеса, Полтава и Харков.

Президентът Володимир Зеленски номинира за поста Евгений Хмара.

Във вечерното си обръщение украинският държавен глава заяви, че основният приоритет на кабинета на Сергей Корецки ще бъде подготовката за зимата.