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Руски атаки и политическо напрежение в Украйна

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Чете се за: 00:57 мин.
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Войната в Украйна – най-малко двама загинали след поредна руска атака срещу Одеса.

В града се чуват силни експлозии, а на няколко места са избухнали пожари. Украинският пристанищен град е подложен на обстрел седми пореден ден.

В Киев до късно вечерта продължи протестът в подкрепа на вече бившия министър на отбраната Михайло Федоров. Шествия имаше още в Лвов, Одеса, Полтава и Харков.

Президентът Володимир Зеленски номинира за поста Евгений Хмара.

Във вечерното си обръщение украинският държавен глава заяви, че основният приоритет на кабинета на Сергей Корецки ще бъде подготовката за зимата.

#Михайло Федоров #руска атака #Володимир Зеленски #одеса #Украйна

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