Контролът над товарния трафик: Пътна полиция с резултати от масираните проверки

Очаква се днес от Пътна полиция да обявят резултатите от провеждащата се специализирана полицейска операция за засилен контрол на тежкотоварния трафик в страната.

Вчера на АМ „Тракия“, в района на Сливен, беше проверена изправността на общо 47 камиона. Всяко пето превозно средство беше с различни неизправности. Най-честите са износени гуми.

С помощта на дрон полицията установи и неправилно изпреварващи тирове по магистралата.

Масираните проверки на полицията и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ срещу тежкотоварния трафик в страната ще продължат.

Засиленият контрол беше разпореден от главния секретар на МВР Любомир Николов след поредицата от тежки катастрофи с тирове.