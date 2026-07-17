БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Контролът над товарния трафик: Пътна полиция с резултати от масираните проверки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази
мвр акциите страната нулева толерантност нарушителите пътя
Слушай новината

Очаква се днес от Пътна полиция да обявят резултатите от провеждащата се специализирана полицейска операция за засилен контрол на тежкотоварния трафик в страната.

Вчера на АМ „Тракия“, в района на Сливен, беше проверена изправността на общо 47 камиона. Всяко пето превозно средство беше с различни неизправности. Най-честите са износени гуми.

С помощта на дрон полицията установи и неправилно изпреварващи тирове по магистралата.

Масираните проверки на полицията и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ срещу тежкотоварния трафик в страната ще продължат.

Засиленият контрол беше разпореден от главния секретар на МВР Любомир Николов след поредицата от тежки катастрофи с тирове.

#Любомир Николов #акция #резултати #Пътна полиция

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
1
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Гледайте Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
2
Гледайте Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
МВнР за декларацията в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер
3
МВнР за декларацията в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и...
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи напред в Лига Европа
4
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи...
Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни маневри
5
Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни...
След трагичния инцидент край село Пастух: Институциите в Кюстендил с мерки за обезопасяване на реките и водоемите
6
След трагичния инцидент край село Пастух: Институциите в Кюстендил...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Общество

Министерството на туризма и обществените медии обсъдиха общи идеи за представяне на регионите в България
Министерството на туризма и обществените медии обсъдиха общи идеи за представяне на регионите в България
БНТ с нов рекорд на Мондиал 2026: Полуфиналът Англия – Аржентина стана най-гледаният мач БНТ с нов рекорд на Мондиал 2026: Полуфиналът Англия – Аржентина стана най-гледаният мач
Чете се за: 01:42 мин.
"Мишлен" оцени София: Столицата засега остава само със звездите на небето "Мишлен" оцени София: Столицата засега остава само със звездите на небето
Чете се за: 04:50 мин.
Столичният булевард „Цар Освободител“ става пешеходен в уикендите през август Столичният булевард „Цар Освободител“ става пешеходен в уикендите през август
Чете се за: 01:47 мин.
Тържествено честване по повод 189 години от рождението Васил Левски се проведе в НИМ Тържествено честване по повод 189 години от рождението Васил Левски се проведе в НИМ
Чете се за: 03:30 мин.
Повдигнаха обвинение и задържаха мъжа, шофирал с 4,6 промила алкохол Повдигнаха обвинение и задържаха мъжа, шофирал с 4,6 промила алкохол
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Среднощна проверка на НАП в центъра на Пловдив (СНИМКИ)
Среднощна проверка на НАП в центъра на Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
БНТ с нов рекорд на Мондиал 2026: Полуфиналът Англия – Аржентина стана най-гледаният мач БНТ с нов рекорд на Мондиал 2026: Полуфиналът Англия – Аржентина стана най-гледаният мач
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Декларацията от Киев предизвика политически реакции: Има ли промяна в българската позиция за Украйна? Декларацията от Киев предизвика политически реакции: Има ли промяна в българската позиция за Украйна?
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След трагедията в река Струма: Деца продължават да скачат в опасните вирове След трагедията в река Струма: Деца продължават да скачат в опасните вирове
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Министерството на туризма и обществените медии обсъдиха общи идеи...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Политическа буря в Украйна: Нов премиер и протести в защита на бивш...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по Балканския...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ