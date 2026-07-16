Горещо време до неделя, съществено захлаждане през новата седмица

Съществено захлаждане предстои в началото на новата седмица, при което максималните температури в цялата страна ще бъдат под 30°. Преди това обаче ще става все по-горещо.

Утре максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, в София - около 31°. Ще бъде предимно слънчево, с изолирани следобедни валежи, придружени от гръмотевична дейност главно в Североизточна България и планинските райони на Западна България. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток.

И по Черноморието ще бъде слънчево, но и там в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°, вятърът - слаб до умерен, а вълнението на морето - слабо.

По-добри условия за туризъм в планините ще има през първата половина на деня. Следобед и там ще има гръмотевична дейност и валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятърът ще е слаб, по най-високите части - умерен.

Захлаждане предстои утре във Франция, очакват се и валежи, на места интензивни. Валежи и гръмотевици ще има и в страните от Централна Европа. Слънчево и много горещо ще бъде на Апенините. Горещо ще бъде утре и на Балканите. В по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, но ще има и райони със следобедни валежи.

У нас и в събота ще бъде слънчево, с изолирани следобедни превалявания в североизточните и в планинските райони на Западна България. Ще бъде и още по-горещо. В по-голямата част от страната ще остане много горещо и в неделя, но от запад ще започне относително захлаждане. Очакват се локално интензивни валежи и гръмотевици, още преди обяд в северозападните райони, а по-късно през деня и в останалата част от страната.

В началото на новата седмица понижението при максималните температури ще продължи. Ще преобладава слънчево време, но ще има и райони с гръмотевични бури и валежи, на повече места и по-интензивни във вторник. Ще има условия и за градушки.