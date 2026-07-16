БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожар избухна край Слънчев бряг (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Горещо време до неделя, съществено захлаждане през новата седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Съществено захлаждане предстои в началото на новата седмица, при което максималните температури в цялата страна ще бъдат под 30°. Преди това обаче ще става все по-горещо.

Утре максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, в София - около 31°. Ще бъде предимно слънчево, с изолирани следобедни валежи, придружени от гръмотевична дейност главно в Североизточна България и планинските райони на Западна България. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток.

И по Черноморието ще бъде слънчево, но и там в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°, вятърът - слаб до умерен, а вълнението на морето - слабо.

По-добри условия за туризъм в планините ще има през първата половина на деня. Следобед и там ще има гръмотевична дейност и валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятърът ще е слаб, по най-високите части - умерен.

Захлаждане предстои утре във Франция, очакват се и валежи, на места интензивни. Валежи и гръмотевици ще има и в страните от Централна Европа. Слънчево и много горещо ще бъде на Апенините. Горещо ще бъде утре и на Балканите. В по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, но ще има и райони със следобедни валежи.

У нас и в събота ще бъде слънчево, с изолирани следобедни превалявания в североизточните и в планинските райони на Западна България. Ще бъде и още по-горещо. В по-голямата част от страната ще остане много горещо и в неделя, но от запад ще започне относително захлаждане. Очакват се локално интензивни валежи и гръмотевици, още преди обяд в северозападните райони, а по-късно през деня и в останалата част от страната.

В началото на новата седмица понижението при максималните температури ще продължи. Ще преобладава слънчево време, но ще има и райони с гръмотевични бури и валежи, на повече места и по-интензивни във вторник. Ще има условия и за градушки.

#захлаждане и валежи #слънчево и горещо време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
1
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Между 32 и 37 градуса в събота, от неделя се очаква захлаждане
2
Между 32 и 37 градуса в събота, от неделя се очаква захлаждане
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026 по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026...
Франция и Англия излизат тази вечер в сблъсък за третото място на Мондиала
5
Франция и Англия излизат тази вечер в сблъсък за третото място на...
България се съвзе в Лигата на нациите
6
България се съвзе в Лигата на нациите

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
5
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Времето

Слънчево време на изток, валежи в Западна и Централна България в неделя
Слънчево време на изток, валежи в Западна и Централна България в неделя
Горещо през почивните дни, захлаждане през новата седмица Горещо през почивните дни, захлаждане през новата седмица
Чете се за: 02:40 мин.
Между 32 и 37 градуса в събота, от неделя се очаква захлаждане Между 32 и 37 градуса в събота, от неделя се очаква захлаждане
10541
Чете се за: 02:22 мин.
Слънчево и горещо време до края на седмицата Слънчево и горещо време до края на седмицата
Чете се за: 02:00 мин.
НИМХ: Следващата седмица носи по-прохладно време, в края на юли температурите отново ще се повишат НИМХ: Следващата седмица носи по-прохладно време, в края на юли температурите отново ще се повишат
11770
Чете се за: 08:22 мин.
Още по-горещо време в петък Още по-горещо време в петък
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Пожар избухна край Слънчев бряг (СНИМКИ)
Пожар избухна край Слънчев бряг (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Български гранични полицаи участваха в международна операция за трафик на мигранти (СНИМКИ) Български гранични полицаи участваха в международна операция за трафик на мигранти (СНИМКИ)
Чете се за: 03:27 мин.
По света
С 3,5 промила зад волана: Пиян шофьор причини катастрофа в София и избяга С 3,5 промила зад волана: Пиян шофьор причини катастрофа в София и избяга
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Ремонт за 1,1 млн. евро на машините за вота предлага "Сиела норма" на ЦИК Ремонт за 1,1 млн. евро на машините за вота предлага "Сиела норма" на ЦИК
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Пожар на голяма площ пламна в района на Баритната мина край Стара...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Карлово е център на честванията за 189-годишнината от рождението на...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Седма нощ на удари срещу Иран: Ескалацията поставя под въпрос...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ