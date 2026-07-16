Литийно шествие в навечерието на празника на света Марина в Пловдив

Литийно шествие премина по Главната улица на Пловдив в навечерието на храмовия празник на митрополитската църква "Света великомъченица Марина".

Начело на шествието бяха копието на чудотворната икона на Света Богородица Божигробска и частица от светите мощи на света Марина, следвани от духовници и десетки миряни, които изминаха пътя от катедралния храм "Успение Богородично" до митрополитския храм.

В него архиерейска вечерня въведе поредицата богослужения, посветени на света великомъченица Марина. Тази година празникът преминава под знака на 170-годишнината от възстановяването на митрополитския храм "Света Марина", издигнат през 1856 година след големия пожар, опустошил Пловдив година по-рано.

По този повод снощи на Античния театър имаше тържествен гала-концерт с участието на изявени музиканти, актьори, хорови състави и танцьори. Спектакълът разказа 170-годишната история на храма и утвърждаването му като духовен символ на Пловдив и Пловдивската епархия. Честванията продължават утре с празнична архиерейска света литургия.