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Литийно шествие в навечерието на празника на света Марина в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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Снимка: БНТ
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Литийно шествие премина по Главната улица на Пловдив в навечерието на храмовия празник на митрополитската църква "Света великомъченица Марина".

Начело на шествието бяха копието на чудотворната икона на Света Богородица Божигробска и частица от светите мощи на света Марина, следвани от духовници и десетки миряни, които изминаха пътя от катедралния храм "Успение Богородично" до митрополитския храм.

В него архиерейска вечерня въведе поредицата богослужения, посветени на света великомъченица Марина. Тази година празникът преминава под знака на 170-годишнината от възстановяването на митрополитския храм "Света Марина", издигнат през 1856 година след големия пожар, опустошил Пловдив година по-рано.

По този повод снощи на Античния театър имаше тържествен гала-концерт с участието на изявени музиканти, актьори, хорови състави и танцьори. Спектакълът разказа 170-годишната история на храма и утвърждаването му като духовен символ на Пловдив и Пловдивската епархия. Честванията продължават утре с празнична архиерейска света литургия.

#света Марина #литийно шествие #Пловдив

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