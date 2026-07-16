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Божидар Божанов: Парите за здраве не трябва да изтичат за автомобили, вили, пристанища

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Властта се опитва да си осигури русофилския вот за президентските избори, заяви съпредседателят на ДБ

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Парите за здраве не трябва да изтичат за автомобили, вили, пристанища, заяви съпредседателят на "Да, България!" в "Още от деня", където коментира предложенията на ДБ в здравеопазването.

Божидар Божанов, ДБ: "Всички български граждани знаят, че от здравеопазването се краде. Търговете за частните болници са нещо, което предлагаме от години. Всеки да получава уведомление за хоспитализация. Новите елементи са свързани с ограничаване на разходите за лекарства, контрол на складовете за лекарства и ограничаване на злоупотребите с болнични легла. Минали сме през целия спектър от проблеми и източване на Касата и сме направили опит да ги запушим."

За това дали очакват ПБ да подкрепи предложенията им Божанов заяви:

Божидар Божанов, ДБ: "Ние го предлагаме, а дали те ще го подкрепят, зависи от тях. Важно е тези неща да станат. Този парламент беше конструиран върху очакванията на гражданите за демонтиране на модела. Върху здравеопазването това има най-пряк ефект. Парите за здраве не трябва да изтичат за автомобили, вили, пристанища..."

За нуждата от конторл в НЗОК съпредседателя на ДБ коментира:

Божидар Божанов, ДБ: "Трябва да засилим автоматизирания контрол. В НЗОК има достатъчно данни, които проактивно и автоматично да бъдат използвани за откриване на потенциални нарушения и аномалии. В „Диагноза България“ се вижда какво могат да правят тези технологии. ИИ може да свърши работата почти до последния подпис."

За "наследството" и Бюджет 2026 Божанов заяви:

Божидар Божанов, ДБ: "Ние не сме управлявали от повече от две години, така че трудно може да се говори за наше наследство. Бюджетът има много дефицити. В него няма никакви реформи. В бюджета на ДОО между първо и второ четене бях предложил нещо дребно – дигитализация на болничните листове. Това беше отхвърлено с аргумента: „Ние ще го направим друг път.“ Липсват каквито и да било реформи, дори малки. Затова няма как този бюджет да получи подкрепа.

За действията на Кабинета "Радев" Божанов заяви:

Божидар Божанов, ДБ: "Опитът на властта да говори на всички в страната и на всички извън страната няма как да свърши добре. Той дава разнопосочни, шизофренични сигнали. Големият проблем е друг – с тези действия властта се опитва да си осигури русофилския вот за президентските избори. Това не е национално отговорно поведение, а конюнктурно поведение и призоваваме за по-отговорно поведение."

Вижте повече в разговора

#кабинета Радев #бюджет 2026 г. #Божидар Божанов #ДБ #НЗОК

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