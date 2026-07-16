Божидар Божанов: Парите за здраве не трябва да изтичат за автомобили, вили, пристанища

Властта се опитва да си осигури русофилския вот за президентските избори, заяви съпредседателят на ДБ
Парите за здраве не трябва да изтичат за автомобили, вили, пристанища, заяви съпредседателят на "Да, България!" в "Още от деня", където коментира предложенията на ДБ в здравеопазването.
Божидар Божанов, ДБ: "Всички български граждани знаят, че от здравеопазването се краде. Търговете за частните болници са нещо, което предлагаме от години. Всеки да получава уведомление за хоспитализация. Новите елементи са свързани с ограничаване на разходите за лекарства, контрол на складовете за лекарства и ограничаване на злоупотребите с болнични легла. Минали сме през целия спектър от проблеми и източване на Касата и сме направили опит да ги запушим."
За това дали очакват ПБ да подкрепи предложенията им Божанов заяви:
Божидар Божанов, ДБ: "Ние го предлагаме, а дали те ще го подкрепят, зависи от тях. Важно е тези неща да станат. Този парламент беше конструиран върху очакванията на гражданите за демонтиране на модела. Върху здравеопазването това има най-пряк ефект. Парите за здраве не трябва да изтичат за автомобили, вили, пристанища..."
За нуждата от конторл в НЗОК съпредседателя на ДБ коментира:
Божидар Божанов, ДБ: "Трябва да засилим автоматизирания контрол. В НЗОК има достатъчно данни, които проактивно и автоматично да бъдат използвани за откриване на потенциални нарушения и аномалии. В „Диагноза България“ се вижда какво могат да правят тези технологии. ИИ може да свърши работата почти до последния подпис."
За "наследството" и Бюджет 2026 Божанов заяви:
Божидар Божанов, ДБ: "Ние не сме управлявали от повече от две години, така че трудно може да се говори за наше наследство. Бюджетът има много дефицити. В него няма никакви реформи. В бюджета на ДОО между първо и второ четене бях предложил нещо дребно – дигитализация на болничните листове. Това беше отхвърлено с аргумента: „Ние ще го направим друг път.“ Липсват каквито и да било реформи, дори малки. Затова няма как този бюджет да получи подкрепа.
За действията на Кабинета "Радев" Божанов заяви:
Божидар Божанов, ДБ: "Опитът на властта да говори на всички в страната и на всички извън страната няма как да свърши добре. Той дава разнопосочни, шизофренични сигнали. Големият проблем е друг – с тези действия властта се опитва да си осигури русофилския вот за президентските избори. Това не е национално отговорно поведение, а конюнктурно поведение и призоваваме за по-отговорно поведение."
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