Вътрешният министър Иван Демерджиев е на работно посещение в САЩ

Вътрешният министър Иван Демерджиев е на работно посещение в Съединените щати, където започна Международната конференция на тема „Възраждане на политическия тероризъм“, организирана от държавния секретар Марко Рубио.

Във Вашингтон министър Демерджиев се срещна с помощник-държавния секретар на Съединените щати Тод Уилкокс, с когото обсъдиха модернизацията на правоохранителните органи у нас и борбата с трансграничната престъпност.

Среща имаше и с конгресмена Джо Уилсън – съпредседател на Групата за приятелство с България в Камарата на представителите на Конгреса.

В програмата на вътрешния министър са включени още двустранни срещи, включително с представители на OFAC – Службата за контрол на чуждестранните активи към американското финансово министерство.

Основна част от посещението е международната конференция с представители на 67 държави, които обсъждат какъв трябва да бъде общият отговор на политическия тероризъм и най-вече на този от крайнолеви, анархистки и марксистки организации.