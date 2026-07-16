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Вътрешният министър Иван Демерджиев е на работно посещение в САЩ

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Марко Рубио откри конференция срещу левия политически тероризъм

Снимка: БГНЕС/Архив
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Вътрешният министър Иван Демерджиев е на работно посещение в Съединените щати, където започна Международната конференция на тема „Възраждане на политическия тероризъм“, организирана от държавния секретар Марко Рубио.

Във Вашингтон министър Демерджиев се срещна с помощник-държавния секретар на Съединените щати Тод Уилкокс, с когото обсъдиха модернизацията на правоохранителните органи у нас и борбата с трансграничната престъпност.

Среща имаше и с конгресмена Джо Уилсън – съпредседател на Групата за приятелство с България в Камарата на представителите на Конгреса.

В програмата на вътрешния министър са включени още двустранни срещи, включително с представители на OFAC – Службата за контрол на чуждестранните активи към американското финансово министерство.

Основна част от посещението е международната конференция с представители на 67 държави, които обсъждат какъв трябва да бъде общият отговор на политическия тероризъм и най-вече на този от крайнолеви, анархистки и марксистки организации.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: „Прекалено дълго нашата антитерористична доктрина има сляпа точка, когато става въпрос за екстремистко насилие, упражнявано от левия политически спектър. Дори днес самата идея, че крайнолевият тероризъм може да бъде сериозна заплаха, е третирана като блян на крайнодесните или, още по-лошо, като опасна фашистка конспирация, и това въпреки ясната и неоспорима статистика.“

#Марко Рубио #Иван Демерджиев #САЩ

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