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Политическа буря в Украйна: Нов премиер и протести в защита на бивш министър

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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политическа буря украйна нов премиер протести защита бивш министър
Снимка: БТА
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Политическа буря в Украйна – Радата утвърди Сергей Корецки за премиер, след като в началото на седмицата беше гласувана оставката на предишното правителство.

В цялата страна обаче се надигнаха протести в защита на вече бившия министър на отбраната Михайло Федоров. Президентът Володимир Зеленски призна, че една от причините за освобождаването му е конфликт с главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна.

„Върнете Федоров обратно“, „Срам“, „Корупцията убива“ – това бяха част от лозунгите, които хиляди издигнаха по улиците на Киев и други градове в подкрепа на Михайло Федоров.

Вадим, жител на Киев: „За първи път от началото на войната имаше поне малко надежда, че тя може да свърши в близко бъдеще. С махането на Федоров тя изчезва...“

В деня на обявяването на новия кабинет Федоров излезе пред журналисти и обясни конфликта с главнокомандващия на въоръжените сили генерал Олександър Сирски. По думите му всички инициативи на Министерството са били блокирани и не е имало комуникация.

Михайло Федоров, бивш министър на отбраната: „Никога не съм поставял ултиматуми. Не искам да бъда министър на отбраната само заради титлата. Постът ми е нужен, за да помогна на Украйна да спечели тази война. При настоящата структура аз лично не виждам как може да бъде постигната победа.“

Президентът Зеленски междувременно посрещна отиващия си премиер на Великобритания Киър Стармър. След разговорите с него призна, че има сблъсък между армията и военното министерство.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „По време на война президентът не бива да избира при такава ситуация, честно. Бих искал да има единство. Двете страни не го намериха. И това не е само техен проблем, той е и мой.“

Михайло Федоров е отказал да бъде съветник на Зеленски, но обеща, че ще продължи да работи за каузата на Украйна.

Новият премиер на страната Сергей Корецки е човек с богат опит в енергийната сфера. На него се възлагат надежди да се справи с предстоящата тежка зима в Украйна.

#Сергей Корецки #Михайло Федоров # Володимир Зеленски #Украйна

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