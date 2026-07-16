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Украйна с нов премиер: Конфликт между Министерството на отбраната и Генералния щаб

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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украйна нов премиер конфликт министерството отбраната генералния щаб
Снимка: БТА
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В Киев започна мащабен протест в защита на вече бившия министър на отбраната Михайло Федоров. Според протестиращите украинци той се справя много добре със задълженията си и трябва да остане на поста.

Украинският президент призна за спор между Министерството на отбраната и Генералния щаб, както и за конфликт между Федоров и главнокомандващия въоръжените сили Олександър Сирски.

Според местни медии Зеленски ще номинира за министър на отбраната настоящия министър на вътрешните работи Игор Клименко. От началото на войната през 2022 г. това е третата мащабна промяна в кабинета, предприета от президента.

Михайло Федоров, бивш министър на отбраната: „Никога не съм поставял ултиматуми. Не искам да бъда министър на отбраната само заради титлата. Постът ми е нужен, за да помогна на Украйна да спечели тази война. При настоящата структура аз лично не виждам как може да бъде постигната победа. Никога не съм градил политическа кариера, не съм основавал собствена компания или бизнес. Мога да кажа, че съм човек от близкото обкръжение на президента, който го цени изключително много. Не съм го разочаровал по никакъв начин, така както не съм разочаровал и вас.“

#Михайло Федоров #бивш министър на отбраната #Украйна

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