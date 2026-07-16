Украйна с нов премиер: Конфликт между Министерството на отбраната и Генералния щаб

В Киев започна мащабен протест в защита на вече бившия министър на отбраната Михайло Федоров. Според протестиращите украинци той се справя много добре със задълженията си и трябва да остане на поста.

Украинският президент призна за спор между Министерството на отбраната и Генералния щаб, както и за конфликт между Федоров и главнокомандващия въоръжените сили Олександър Сирски.

Според местни медии Зеленски ще номинира за министър на отбраната настоящия министър на вътрешните работи Игор Клименко. От началото на войната през 2022 г. това е третата мащабна промяна в кабинета, предприета от президента.