БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по...
Чете се за: 02:30 мин.
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа:...
Чете се за: 04:32 мин.
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля...
Чете се за: 05:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ще изследват нивата на тестостерон в американската армия

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази

Мярката ще засегне военнослужещите на 30 и повече години

Снимка: БТА
Слушай новината

Министърът на отбраната на Съединените щати Пийт Хегсет обяви задължително ежегодно изследване на нивата на тестостерон за военнослужещите на 30 и повече години.

Програмата, според Хегсет, трябва да покаже, че военните имат необходимите нива на мъжкия хормон, за да дават най-доброто от себе си.

Ще бъде препоръчано лечение, ако се установи недостиг на тестостерон, но то няма да е задължително. Войниците под 30 години също ще могат да преминат теста доброволно.

Решението предизвика негативна реакция от страна на опозиционните демократи. Те припомниха забраната на Хегсет транссексуални да служат в армията, а това са хора, които често зависят от хормонална терапия.

#САЩ #тестостерон #американска армия

Последвайте ни

ТОП 24

Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
1
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Столичната община си връща къпалнята „Мария Луиза“
3
Столичната община си връща къпалнята „Мария Луиза“
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
5
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в...
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнение на апелативния прокурор на Пловдив
6
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнение на апелативния...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
5
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: САЩ и Канада

Американският президент Доналд Тръмп ще присъства на финала на Мондиал 2026 и ще връчи трофея на победителя
Американският президент Доналд Тръмп ще присъства на финала на Мондиал 2026 и ще връчи трофея на победителя
Войната в Близкия изток: САЩ поразиха за първи път търговски кораб Войната в Близкия изток: САЩ поразиха за първи път търговски кораб
Чете се за: 03:10 мин.
Монета от 1 долар с образа на Доналд Тръмп ще бъде отсечена в САЩ Монета от 1 долар с образа на Доналд Тръмп ще бъде отсечена в САЩ
Чете се за: 00:42 мин.
Огромен пожар в Канада: Димът достигна до Ню Йорк - ще попречи ли на финала на Световното? Огромен пожар в Канада: Димът достигна до Ню Йорк - ще попречи ли на финала на Световното?
Чете се за: 00:40 мин.
Иран "отчаяно иска сделка" със САЩ, но Вашингтон ще реши дали да направи тази крачка, обяви Тръмп Иран "отчаяно иска сделка" със САЩ, но Вашингтон ще реши дали да направи тази крачка, обяви Тръмп
Чете се за: 00:35 мин.
Американската армия обяви нова вълна от удари Американската армия обяви нова вълна от удари
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по Балканския маршрут, петима са арестувани
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по Балканския...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
На първо четене: Депутатите върнаха машинния вот от 2021 г., хартия само в селата под 300 души На първо четене: Депутатите върнаха машинния вот от 2021 г., хартия само в селата под 300 души
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
МВнР за подписаната декларация в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер МВнР за подписаната декларация в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни маневри Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни маневри
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение и задържаха мъжа, шофирал с 4,6 промила алкохол
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Злоупотреби във ВиК - Бургас: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
В „Пирогов“ спасиха от ампутация крака на мъж
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: САЩ поразиха за първи път търговски кораб
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ