Ще изследват нивата на тестостерон в американската армия

Министърът на отбраната на Съединените щати Пийт Хегсет обяви задължително ежегодно изследване на нивата на тестостерон за военнослужещите на 30 и повече години.

Програмата, според Хегсет, трябва да покаже, че военните имат необходимите нива на мъжкия хормон, за да дават най-доброто от себе си.

Ще бъде препоръчано лечение, ако се установи недостиг на тестостерон, но то няма да е задължително. Войниците под 30 години също ще могат да преминат теста доброволно.

Решението предизвика негативна реакция от страна на опозиционните демократи. Те припомниха забраната на Хегсет транссексуални да служат в армията, а това са хора, които често зависят от хормонална терапия.