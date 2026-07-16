Септември ще домакинства на стадион "Васил Левски“ през новия сезон

Спортният директор на Септември София Кристиян Добрев благодари на ръководството на Национална спортна база за постигнатото споразумение за ползването на националния стадион „Васил Левски“ през новия сезон в efbet Лига.

Столичният тим ще приема домакинските си срещи на националния стадион, след като временно загуби лиценза за съоръжението в квартал "Драгалевци“, което не покрива изискванията за осветление.

"Тази година ще домакинстваме на „Васил Левски“ и благодаря на НСБ за жеста с наемната цена, която ни предложиха“, заяви Добрев по време на пресконференция преди старта на новия шампионат.

Според него изграждането на модерно осветление е непосилна инвестиция за клуб като Септември, тъй като подобен проект струва между 700 и 800 хиляди евро. Той посочи още, че в повечето случаи подобни съоръжения в страната се финансират с общински или държавни средства.

Добрев отправи критики и към липсата на подкрепа за столичните клубове, като заяви, че не разбира защо не се дава възможност за развитието на спортната инфраструктура в София. По думите му Септември е получил отказ да стопанисва и развива стадиона в квартал „Красна поляна“.

Спортният директор коментира още договора за телевизионните права в българския футбол, като изрази недоволство от предложението към клубовете за удължаването му. Според него държавата трябва да търси механизъм за по-активно участие на Българската национална телевизия в излъчването на първенството.

В края на пресконференцията Добрев се спря и на трансфера на Михаил Полендаков, който премина от Шефилд Юнайтед в Лудогорец под наем. Той изрази надежда българските клубове да продължат да предоставят повече възможности за изява на младите футболисти.