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Септември ще домакинства на стадион "Васил Левски“ през новия сезон

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Спорт
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Столичният клуб ще приема домакинските си срещи на националния стадион, след като съоръжението в "Драгалевци“ не покри лицензионните изисквания

Септември ще домакинства на стадион "Васил Левски“ през новия сезон
Снимка: Startphoto.bg
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Спортният директор на Септември София Кристиян Добрев благодари на ръководството на Национална спортна база за постигнатото споразумение за ползването на националния стадион „Васил Левски“ през новия сезон в efbet Лига.

Столичният тим ще приема домакинските си срещи на националния стадион, след като временно загуби лиценза за съоръжението в квартал "Драгалевци“, което не покрива изискванията за осветление.

"Тази година ще домакинстваме на „Васил Левски“ и благодаря на НСБ за жеста с наемната цена, която ни предложиха“, заяви Добрев по време на пресконференция преди старта на новия шампионат.

Според него изграждането на модерно осветление е непосилна инвестиция за клуб като Септември, тъй като подобен проект струва между 700 и 800 хиляди евро. Той посочи още, че в повечето случаи подобни съоръжения в страната се финансират с общински или държавни средства.

Добрев отправи критики и към липсата на подкрепа за столичните клубове, като заяви, че не разбира защо не се дава възможност за развитието на спортната инфраструктура в София. По думите му Септември е получил отказ да стопанисва и развива стадиона в квартал „Красна поляна“.

Спортният директор коментира още договора за телевизионните права в българския футбол, като изрази недоволство от предложението към клубовете за удължаването му. Според него държавата трябва да търси механизъм за по-активно участие на Българската национална телевизия в излъчването на първенството.

В края на пресконференцията Добрев се спря и на трансфера на Михаил Полендаков, който премина от Шефилд Юнайтед в Лудогорец под наем. Той изрази надежда българските клубове да продължат да предоставят повече възможности за изява на младите футболисти.

#ПФК Септември София #Кристиян Добрев

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