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"Мишлен" оцени София: Столицата засега остава само със звездите на небето

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Чете се за: 01:35 мин.
Общество
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Кулинарният гид „Мишлен“ е направил одит на елитни столични ресторанти.

Според запознати с изводите на инспекторите, посетили заведенията, нито един ресторант няма да получи звезда. Сред констатациите са разминаване между цена и качество.

Според Столичната община обаче, която е подписала договор с кулинарния гид, София все още няма отказ и предстои дълъг процес преди някой от софийските ресторанти да бъде включен.

За въпросния независим одит Общината е платила 150 000 евро без ДДС.

От съседните ни страни в елитната селекция са включени Сърбия, Турция и Гърция. Общо около 30 държави в Европа присъстват в справочника с някое от трите отличия на „Мишлен“.

Антон Пенев, директор на ОП „Туризъм“: „Трябва да започнем с позитивните неща, които малко потънаха в последните дни. Показва една доста динамична, развита кулинарна сцена – доста вкусна, много добре приготвена храна. Много добре подготвени шеф-готвачи. Има определени дефицити, свързани с по-високото ниво на обслужване в ресторантите.“

БНТ: А съотношението цена–качество?

Антон Пенев, директор на ОП „Туризъм“: „Да, беше отбелязано и това нещо в някои от обектите.“

#Мишлен #София #ресторанти #храна

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